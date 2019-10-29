無人駕駛巴士將於下月開始在世宗市街頭奔跑. October. 29, 2019 09:15. by 柳原模 onemore@donga.com. 無人駕駛(自動行駛)巴士將從下個月開始奔跑在世宗市街頭。 此前，雖然有過幾次無人駕駛汽車的試運行，但大部分都是在區間被管制的情況下進行的有限運行。從11月開始，將在世宗市運行的公交車將在普通道路上與普通車輛一起行駛。 無人駕駛巴士是通過投入總事業費370億韓元的“以無人駕駛為基礎的大眾交通系統實證研究”，由韓國交通研究院和SK電訊公司、首爾大學、現代汽車等企業開發。國土交通部計劃，繼29日舉行試乘活動後，從下月開始在世宗市內9.8公裏區間內，每周對2輛無人駕駛巴士進行2、3次實證運行。此次推出的無人駕駛巴士相當於Level 3水平。“Level 3”在晴朗的天氣等限制條件下可以自動行駛，但需要司機同乘。國土部相關人士表示：“這是首次作為停靠站、上下車等大眾交通工具，確認無人駕駛巴士可能性的試運行。” 國土部計劃，逐漸擴大巴士投入，到2021年在世宗市內35.6公裏區間內，每周20次運行8輛Level 4水平的公交車。“Level 4”是無需司機同乘，可以自行安全行駛的無人駕駛階段。 29日，國土資源部將召開“無人駕駛移動出行國際研討會”，開展無人駕駛巴士試乘活動。

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