韓國政府向朝鮮提議舉行金剛山事務會談. October. 29, 2019 09:16. by 黃仁贊 hic@donga.com. 針對朝鮮提出以交換文件方式討論金剛山觀光區內韓方設施的拆除問題，韓國政府反過來向朝鮮提出了“在金剛山舉行工作會談”的建議。 韓國統壹部發言人李相民28日表示：“政府和現代峨山當天上午通過開城南北共同聯絡事務所，向朝鮮亞太和平委員會和金剛山國際旅遊局分別發去了通知。”“政府提議召開當局間工作會談，協商包括朝鮮提出的（拆遷）問題的金剛山旅遊問題，現代峨山提議就金剛山地區新的發展方向進行協商。” 此前，朝鮮在25日向統壹部和現代集團發送的通知中要求拆除韓方設施，並提議以交換文件方式進行協商，但韓國政府和現代峨山表示“見面再談”，三天後提議舉行局長級工作會談形式的“2+2會談”。 韓國政府在發給朝鮮的通知中沒有明確具體的會談日期，而是說“在方便的時候在金剛山舉行”。韓朝之間的最後壹次正式會談是2018年12月14日的副部長級體育分科會談。韓國政府壹名官員表示：“關於金剛山問題，需要同朝鮮會面的立場沒有改變。不能因為朝鮮要求拆除相關設施，就馬上響應。”

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