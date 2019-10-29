巴格達迪“斬首行動”中使用的尖端技術. October. 29, 2019 09:16. by 朴湧, 任寶美 parky@donga.com,bom@donga.com. “抓住他了。100%確信。‘頭彩（jackpot）’！完畢。” 美國東部時間26日上午7時15分（韓國時間26日晚8時15分）左右，敘利亞西北部的伊德利蔔巴裏夏。為逮捕“伊斯蘭國”（IS）最大頭目阿布·貝克爾·巴格達迪（48歲）而投入“凱拉米勒”行動的美軍特殊部隊指揮官向華盛頓白宮發送了緊急無線電報。內容為行動開始約2小時後確認巴格達迪死亡。 美國總統特朗普在距離現場約9700公裏的華盛頓白宮狀況室與副總統邁克·彭斯、總統國家安全事務助理羅伯特·奧布賴恩、參謀長聯席會議主席馬克·米利等人壹起觀看了行動。他稱贊說：“就像看電影壹樣，（行動）非常完美。”在完美行動迅速完成的過程中，有壹個短時間內確認身份的“DNA身份確認”程序。 ○行動由陸軍最精銳特種部隊“三角洲部隊”主導 由“三角洲部隊”等美國陸軍最精銳特種部隊主導的此次行動，以被“伊斯蘭國”綁架並殺害的受害者、美國人權運動家凱拉·米勒（1988∼2015）的名字命名。極右媒體“勇敢的心”報道說，除“三角洲部隊”外，還出動了第75遊騎兵團、被稱為“夜間獵人”的第160特殊作戰航空旅團（SOAR）和8架每架可搭載20多名要員的CH-47。2011年5月擊斃“9·11”恐怖襲擊主犯奧薩馬·本·拉登時，美軍投入了海軍精銳特種部隊“海豹突擊隊”和“黑鷹”直升機。 直升機在著陸前就向疑似巴格達迪所在的建築物進行了炮擊。特工隊繞過正門，砸碎建築物墻壁向裏面進發。國防部長馬克·埃斯珀27日在參加美國廣播公司（ABC）新聞節目時說：“這次行動毫無瑕疵。地面上也投入了不足100名的部隊人員。” ○15分鐘內用DNA確認身份 巴格達迪和3名子女在隧道中被美軍軍犬逼到絕處後，引爆炸彈背心自爆。特朗普說：“在現場確認了身份。（巴格達迪）死亡約15分鐘後，迅速得到確認。” 《紐約時報》報道說：“迅速查明身份意味著特種部隊攜帶了DNA檢測等生物識別技術裝備。”最新的移動快速DNA檢測設備可以利用身體部分和血液在90分鐘內確認身份。它大小相當於臺式電腦或家用微波爐，很容易被直升機搭載。據《紐約時報》報道，國防部和聯邦調查局也在生物識別技術方面進行了大量投資，“三角洲部隊”隊員中還包括生物識別專家。 在此次行動中，軍用機器人也在等待作戰投入。只是因為美軍正在非常近距離地追蹤巴格達迪，所以沒有使用機器人。由此分析認為，為應對巴格達迪的自殺性爆炸，事先準備了軍用機器人。不過，盡管巴格達迪自爆身亡，但美軍沒有投入軍事機器人，也沒有傷亡。 ○“精英軍犬”表現出色 據悉，特朗普總統在批準此次行動之前，最擔心的是美軍傷亡。2017年1月他就任總統後，在中東也門曾有壹名“海豹突擊隊”隊員在行動中死亡。在這次行動中，有兩名美軍士兵受了輕傷，並立即返回部隊。只是比特種部隊先投入的幾只軍犬受了重傷。 軍犬在背上掛著照相機，起到比人先進入危險地帶的作用。《華盛頓審查者報》說，自2001年“9·11”恐怖襲擊事件以來，美軍在各種反恐行動中積極利用軍犬。以勇猛著稱的德國產牧羊犬、雖然體積略小但主要用於航空滲透作戰的比利時馬裏努阿等，都是代表性軍犬。2011年“海豹突擊隊”擊斃本·拉登時，也投入了名為“凱羅”的馬裏努阿軍犬。 軍犬也有軍銜。他們被授予副士官軍銜。被稱為“馴犬員”的軍犬管理兵的軍銜比軍犬低。為了不讓軍犬亂動，將管理委托給了“下級”。

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