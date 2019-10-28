韓美應堅決應對再次登場的朝鮮金英哲的新挑釁威脅. October. 28, 2019 07:31. . 朝鮮勞動黨副委員長金英哲昨天以亞太和平委員會委員長的名義發表的談話中指責稱：“如果美國以本國總統（特朗普）和我國國務委員會委員長（金正恩）之間的私人關系為借口拖延時間，想順利度過今年年底，這是愚蠢的妄想。”金英哲還表示：“在朝美關系中，目前只延續著隨時交火的交戰關系。”金英哲在朝鮮外務省顧問金桂寬發表談話三天後也發表談話，這似乎是如果美國到年底為止態度沒有變化、就準備發射潛射導彈等新挑釁的事前鋪墊工作。 朝鮮推出自2·28河內核談判破裂後被排除在對美談判之外的金英哲，實屬罕見。金英哲在擔任偵察總局局長的2010年主導了天安艦爆炸沈沒事件，2013年出現在朝鮮中央電視臺提及停戰協定的無效化，並發表了要把韓國和美國變成火海的威脅性發言，是壹名強硬派人士。金英哲的再次登場是5日斯德哥爾摩朝美工作磋商破裂後朝鮮反復敦促美國讓步的施壓戰術之壹。金正恩騎白馬登上白頭山、指示拆除金剛山韓方設施，對韓國進行敲打，還是由金英哲、金桂冠出面發表對美談話，都是為了引起美國總統特朗普積極關註的落子布局。 金英哲所說的“交火交戰狀態”，不能當作是例行發言就此放過。幾天前，朝鮮對韓宣傳媒體在題為《是否已經忘記延坪島》的視頻中提及了6·25戰爭後首次對韓國領土進行狂轟濫炸的延坪島事件，對韓國政府進行恫嚇。朝鮮接連的強硬發言等於是在威脅說，今後將根據朝美談判和南北關系情況，隨時會把韓半島的緊張狀況推向極度惡化。 但青瓦臺相關人士卻表示：“雖然提高了威脅程度，但表明了對話的意誌，這壹點值得肯定。”這不能不說是有可能招致朝鮮誤判的安逸應對。雖然沒有必要對重啟對話的可能性視而不見，但是應該嚴肅看待存在挑釁可能性的整體脈絡。以南北和平、和解的名義，不顧過去朝鮮的惡劣行徑，政府的這種對朝低姿態會不會演變成朝鮮的武力示威或挑釁，不由得令人擔心。 朝鮮在斯德哥爾摩朝美工作磋商破裂後拒絕新的談判，延續著強硬的基調。這是想再次逼迫朝美采取首腦間自上而下的方式。金英哲的妄言既是對美國的直接施壓，也是要求我國政府進壹步催促美國的兩面戰略。越是這樣，韓美當局應該緊密合作，力求無懈可擊。

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