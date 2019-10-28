要想超車，就必須變換車道. October. 28, 2019 07:31. by 高基禎記者 koh@donga.com. 文在寅總統22日的國會施政演說是在政府與韓國銀行公布經濟增長率的時間點之間進行的。主管經濟的副總理洪楠基在施政演說兩天前將今年的經濟增長預期大幅下調至2.0至2.1%，韓國銀行在施政演說兩天後將第三季度的增長率統計為0.4%，並預測全年經濟增長將難以達到2%。增長率是經濟政策的綜合成績表。如果說任期第壹年是3.2%，第二年是2.7%，今年不到2%，施政演說中應該包含對此的思考和反省。 但文在寅反而說：“比起我們自己，全世界都高度評價韓國經濟的穩健。”國際社會高度評價的韓國經濟的穩健，大部分是過去政府留下的遺產。演講中列舉的世界經濟論壇國家競爭力評價的宏觀經濟穩定性，其核心項目是財政和外匯儲備。現政府執政後，雖然財政被毫無保留地發放，但依然被評價為健全，這得益於從經濟開發初期開始就致力於填補國庫。據說信息通信領域也連續兩年排名第壹，不知本屆政府到底做了些什麽。 如果韓國經濟因為現政府的功勞而穩健的話，就應該展現出收入主導增長政策的結果。但是在韓國銀行的增長率統計中，找不到因為收入主導增長政策的果實——民間消費增加的證據。雖然總統說最下層的收入增加了，但是通過就業賺的錢——勞動收入反而大幅減少。 歸根結底，在此次施政演說中，就沒有出現過“增長率”這個詞。共提到了27次公正。從去年施政演說中10次提及公正來看，可以推測出執政下半期文在寅總統將把經濟引向何方。在總統的字典中，公正似乎與革新、成長、未來有關，但在企業的詞典中，公正似乎與規制、政治鬥爭、過去有關。就像此前表現出的經濟政策壹樣。 事實上，在施政演說之後，記者見到的企業家中幾乎沒有人記得公平經濟或和平經濟。與其說是不關心，不如說沒有期待。資本的活動不是看目前的收益率，而是看未來的預期收益率。沒有期待，就會離開。有笑話說，如果已經把公司轉移到國外，就是100分；如果現在準備搬，就是0分；如果要從國外轉到國內，就是負100分。在中國開展事業的壹位熟人說：“好不容易逃離韓國啊……”說是絕不會再回來。也就是說，如果把工廠從中國遷往東南亞，遷就遷了，但不會選擇韓國。最近面向個人的海外移民說明會每次都座無虛席，可見企業的心情也是壹樣。 現在總統的時間已經不多了。雖然在施政演說中沒有壹句這樣的話，但應該放寬限制，進行勞動改革，加快產業結構調整。要做到這壹點，首先要從正確診斷做起。認為“革新的力量”正在復蘇，去年新風險投資創下歷史最高紀錄的說法，並不是正確的判斷。直屬總統的第四次產業革命委員會委員長吐露說：“在初創企業中，為了自身利益自發性地超過每周52小時工作的情況很多，但是國家剝奪了他們工作的權利。”由於主力產業的低迷，部分市場流動性流向了風險企業，但風險企業卻因莫名其妙的制度性限制而陷入困境。 如果是放棄增長，就不用說了。但如果是希望經濟復蘇，首先應該改變政策。就像要超車就要變換車道壹樣。收入主導增長政策走開後，又塞進去公正經濟或和平經濟，真的行不通。

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