南美天主教司祭“神職人員嚴重缺乏”......或允許已婚人士加入. October. 28, 2019 07:30. by 孫宅均 sohn@donga.com. 由南美9個國家組成的天主教亞馬遜教區主教會議表示“為了盡快解決教區神職人員不足的問題，應該在梵蒂岡討論將已婚男性作為司祭，將女性作為副司祭的方案”，並於26日(當地時間)向方濟各教皇提出建議。 美聯社(AP)報道說：“首位來自南美(阿根廷)的教皇方濟各教皇兩年前組建的亞馬遜教區向教皇提出了違背羅馬天主教傳統的提案。”亞馬遜教區主教團181名成員在梵蒂岡舉行的為期3周的教區主教會議最後一天，投票通過了以“要求允許已婚男性和女性得到聖職敘品”為主要內容的提案，贊成票128票，反對票41票(棄票12票)。 他們主張“不分性別，應用公平的方法任命司祭”。據美國ABC報道，35名修女也參加了這次教區主教會議，參與了提案的起草過程，但未能行使提案的表決權。 方濟各教皇在主教會議投票結束後表示：“將重新討論2016年梵蒂岡委員會就女性副司祭敘品問題綜合討論的文件，綜合各主教團的意見，在今年內出臺有關已婚男性和女性的神職人員任命問題的教皇廳文件。” 對此，梵蒂岡保守勢力抗議說：“亞馬遜教區和教皇試圖通過動搖司祭的純潔義務的異端提案，腐蝕天主教。”美聯社說，天主教24個教區主教會議中的東歐教區早在數百年前就允許已婚人士得到司祭敘品，結婚的英國國教會(聖公會)司祭的改教也已獲準。

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