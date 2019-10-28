獨自吃飯運動減少...韓國30多歲男性半數肥胖. October. 28, 2019 07:30. by 朴星民 min@donga.com. 據調查，韓國30多歲男性中一半以上肥胖。據分析，隨著因熱量高的外賣食品等獨自用餐的“獨食族(一個人吃飯族的縮略詞)”增加，營養攝取不均衡現象日益嚴重，比起運動更喜歡遊戲等生活習慣發生了變化，在健康管理方面出現了進一步倒退。 據保健福祉部和疾病管理本部27日發表的《2018年國民健康營養調查》顯示，去年30多歲男性肥胖人口比率為51.4%，比前一年的46.7%劇增4.7%。表示體重(kg)除以身高(m)的平方得出的體質指數(BMI)在25以上的人群比率的肥胖率超過50%，這是自1998年開始調查以來的第一次。國民健康營養調查是從1998年開始以每年約1萬名為對象，計算吸煙、飲酒、營養等500多項健康指標的最大規模的健康統計調查。 過去20年間，韓國男性的健康管理成績接近不及格。1998年只有25.1%的19歲以上男性肥胖率在去年達到了歷史最高值42.8%。相反，同期女性肥胖率從26.2%下降到了25.5%。 男性長胖的原因是吃得多，運動少。全體男性每天的能量攝取量從2008年的2148卡增加到了去年的2302卡。同期，每天的脂肪攝取量從46.7克增至57.3克，增加了22.7%。相反，每周進行5天以上運動的比率從2008年的50.0%減少到了去年的40.5%。 去年男性的吸煙率最低，為36.7%。相反，女性的吸煙率為7.5%，是歷代最高的。喜歡喝酒的女性也在增加，暴飲的女性比率從2005年的17.2%增加到了去年的26.9%。 東國大學一山醫院家庭醫學科教授吳尚宇(音)表示：“政府致力於禁煙、癡呆癥、自殺者管理等，疏忽了對肥胖的管理。只有徹底管理好包括少兒青少年在內的20、30多歲年輕一代的肥胖問題，才能降低慢性疾病的發生和死亡率。”

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