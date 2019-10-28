重新登場的朝鮮金英哲：“有可能交火”. October. 28, 2019 07:30. by 黃仁贊, 申나리 hic@donga.com,journari@donga.com. 朝鮮勞動黨副委員長兼朝鮮亞太和平委員會委員長金英哲（照片）27日表示：“美國試圖用比以前更狡猾、更惡毒的方法孤立和扼殺我們”，“即使現在也有可能發生交火。”朝鮮讓自2月河內會談無協議而終之後讓從無核化舞臺上消失的金英哲重新登場，要求美國拿出“新的計算方法”，加強對美施壓。有分析認為，朝鮮可能會在年底進行洲際彈道導彈和潛射導彈等新的挑釁。 據朝鮮中央通訊社報道，金英哲當天以亞太和平委員會委員長的名義發表談話說：“如果美國想以（朝美首腦間的）個人關系為借口拖延時間，順利度過今年年關，那是壹種愚蠢的妄想。”這是首次確認金英哲在從勞動黨統壹戰線部部長職位上退下來後仍然擔任亞太和平委員會委員長壹職。金英哲接著表示：“所有事情都存在局限性”，“朝美首腦間的親密關系絕對不能忽視民心，並不能保證防止或補償朝美關系的惡化。” 朝鮮16日在金正恩委員長騎著白馬登上白頭山頂的報道中預告了宏偉的行動，其後十幾天裏先後推出了金正恩指示拆除金剛山韓方設施（23日）、外務省顧問金桂冠發表談話（24日）、通知韓方將拆除金剛山韓方設施（25日）和金英哲談話。 對此，青瓦臺相關人士27日評價稱：“雖然朝鮮提高了威脅程度，但表明了對話的意誌，這壹點值得肯定。”前國立外交院院長尹德敏表示：“如果朝鮮看到不能遂自己的願，有可能主張發射衛星，進行試射洲際導彈的挑釁。”

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