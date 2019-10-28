秘魯馬丘比丘新機場將用國內技術建造. October. 28, 2019 07:31. by 金鎬卿 kimhk@donga.com. 韓國機場公社和都和工程等國內企業從秘魯政府那裏獲得了欽切羅(Chinchero)新機場的“事業總管(PMO)”項目訂單。這是韓國國內企業首次拿下此前一直由美國、歐洲等發達國家壟斷的機場建設PMO項目。 國土交通部27日表示，24日(當地時間)秘魯政府和4家國內企業參與的國際財團簽署了實施欽切羅新機場PMO項目為內容的合同。在馬丘比丘訪客迅速增加後，秘魯政府為了刺激旅遊業的發展，一直致力於建設新機場，以取代現有的老機場。此次合同是作為韓國和秘魯的“政府間出口合同(G2G)”執行的。這是兩國政府首次在海外基礎設施領域簽訂出口合同。 根據此次合約，韓國航空公社和都和工程、建元工程、韓美國際等國際財團參與企業將代替秘魯政府，全權管理欽切羅新機場建設事業。新機場距秘魯著名旅遊勝地馬丘比丘(被稱作“失落的印加城市”)50公裏左右，建成後年旅客接待能力可達500萬人次。 國際財團中持股最多持有42%股份的都和工程相關人士表示：“通過獲得需要最高技術力的PMO項目訂單，我們獲得了韓國企業也可以在海外吃得開的自信。”國土部機場航行政策官金泰炳(音)表示：“今後將積極支持政府和民間共同承攬海外建設項目。將盡全力爭取通過政府間合同投標的波蘭新機場建設及運營項目。”

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