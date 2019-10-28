“不惑”李同國成為K聯賽歷史上首位達成“300攻擊點”的球員. October. 28, 2019 07:31. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 1998年3月31日，畢業於浦項制鐵工業高中(現浦項制鐵高中)身披浦項隊戰袍的“高中畢業新秀”李同國(當時叫李東國)攻入了職業生涯的第一粒進球。這是聯賽開幕(21日)10天後發生的事情。當時球隊3比1獲勝的犧牲品正是全北隊。從那時起已經過了22個賽季。今年已步入“不惑”年紀的李同國(40歲)在自己攻入第一個球的全北隊度過了職業生涯的一半即11個賽季，並成長為韓國足球的代表人物。在自己攻入的首粒進球之後，時隔7880天的26日，他又攻入了K聯賽個人第223粒入球，同時也樹立了一座L聯賽歷史上首次“300攻擊點(223進球+77助攻)”的豐碑。 在全州世界杯體育場進行的K聯賽季後賽爭冠組第2輪比賽上，在球隊0比1落後的上半場第19分鐘，李同國被替換上場，在攻防戰持續不斷的下半場第39分鐘，李同國攻入了扳平比分的一球。文宣民在中場右側利用一記長傳將球送到球門前，李同國機敏地截住在禁區混戰中來回滾動的瞬間皮球，隨後用左腳猛擊。皮球驚險地越過守門員的指尖，竄入球門上部中間位置。達成這一偉大記錄的瞬間，李同國跑到歡呼的球迷面前咆哮。接下來，在球場球員的祝賀下，他走向了替補席，接連受到替補席上球員和工作人員的祝賀。 李同國當天的進球也意味著全北隊延續了三連冠的夢想。如果全北隊輸掉比賽，將以71分落後於當天以2比1戰勝江原隊的蔚山隊(積75分)4分。對目前僅剩3場比賽的全北隊來說，這是十分寶貴的1分。早早地將李同國替換上場的全北隊主教練喬治•莫裏斯(音)在賽後稱他為本場比賽的勝負手，“因為讓對方進了原本不該丟的球，而且對手以防守為主，所以需要果斷的進攻。” 李同國在比賽結束後把功勞歸於隊友。他表示：“因為隊友們的幫助，所以達成了紀錄。今後還有幾場重要的比賽要打，所以會努力拿下該拿的分數”，表達了奪冠的決心。 預計李同國的300攻擊點的記錄一時難以打破。歷史第二名德揚•達米亞諾維奇(38歲•水原)目前以234攻擊點大幅落後。此前，李同國在歷史上首次創造了個人總計200粒進球的新歷史。個人進球最多的第二名德揚(189球)距離李同國還有較遠的距離。

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