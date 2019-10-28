智利發生有史以來最大規模的百萬人示威，感到震驚的皮涅拉總統宣布“全面改組內閣”. October. 28, 2019 07:31. by 崔智善 aurinko@donga.com. 因6日“地鐵票價上調50韓元”引發的智利示威愈演愈烈。 25日，在首都聖地亞哥，100萬人參加了示威，這是歷史上人數最多的壹次。截止到當天，至少有18人死亡，7000多人被捕。為安撫民眾情緒，塞巴斯蒂安·皮涅拉總統26日宣布改組內閣，但示威者的憤怒情緒依然存在。他們要求皮涅拉總統取消18日宣布的國家緊急狀態，在社會各領域進行改革。他們在社交媒體上上傳了名為“智利最大的遊行”的標簽，強調眼下將繼續進行示威。 中東地區的伊拉克也在時隔3周之後，25日恢復因經濟困難和宗教矛盾而舉行的反政府示威，兩天內至少有67人死亡。據路透社等媒體報道，示威者抗議供水、電力等公共服務不足和失業等問題。17日因政府宣布將對網絡聊天工具“whatsapp”征稅而引發的黎巴嫩示威也絲毫沒有平息。主要銀行、學校、企業也處於臨時關閉狀態。 《華盛頓郵報》等媒體報道說，事態嚴重，以至於聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯25日敦促世界各國領導人“傾聽反政府示威隊的聲音”。 古特雷斯當天憂慮地表示：“由於‘對生活的不安’，歐洲、非洲、亞洲、拉美和加勒比海等世界各地都在發生示威。很顯然，市民和政治體制之間缺乏信任，對社會契約的威脅越來越大。”他接著說：“沒有發生示威的國家的人也感到痛苦。希望領導們能傾聽他們的聲音”，要求他們傾聽民生疾苦。他還囑咐示威隊要克制暴力行為。

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