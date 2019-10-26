韓國還沒有過接受國民選擇的“總理出身的總統”. October. 26, 2019 07:20. by 朴晟鎭 psjin@donga.com. 自1948年建國以來，大韓民國共有41名國務總理。很多國務總理夢想成為總統或挑戰總統。但是，只有樸正熙政府時期的前總理崔圭夏因為10·26事件而繼承了總統職位，到目前為止，還沒有壹位前總理因為國民的選擇而成為“國政負責人”。 曾是樸槿惠政府總理的自由韓國黨代表黃教安的總統挑戰正在進行中。李明博政府的鄭雲燦、盧武鉉政府的高建、金大中政府的金鐘泌，金泳三政府的李會昌等前總理也曾經準備過大選，或者真的加入過總統選舉。 前總理高建在彈劾盧武鉉的政局中擔任代理總統。高建在2007年1月宣布不參加第17屆總統選舉之前，作為有力的大選候選人，無論進步還是保守都向他拋出了繡球。但是，當時由於執政黨主流勢力的不斷牽制，自己放棄了參加大選。 前總理金鐘泌通過DJP（金大中-金鐘泌）聯盟建立了聯合政府，顯示了作為政權二號人物的存在感。他以忠清地區為基礎，多次尋求大權，但都沒能實現自己的夢想。 前總理李會昌在1997年、2002年、2007年曾先後三次挑戰大權。他創建了韓國黨的前身大國家黨，壹度被稱為“帝王式總裁”，形成大勢論，但未能越過大權的門檻。 政界就這壹趨勢分析說，歷屆政權多把國務總理用於收拾事故和轉變局面，被任命的總理在構築自己的勢力方面存在局限性。金泳三政府的前總理李榮德對聖水大橋坍塌事故、前總理李洪九對三豐百貨店事故負責並辭職。在李明博政府時期，鄭雲燦前總理構建“世宗市總理”品牌而受到關註，但在2010年6月國會否決了世宗市修正案後，鄭雲燦表明了辭意。 目前，李洛淵總理和黃教安前總理在各種輿論調查中，爭奪著下屆總統領跑的前兩位，這確實是壹個反常的現象。明知大學教授金亨俊表示：“國務總理要想超越有力的大選候選人成為總統，需要克服很多‘政治障礙’。看看最接近當選總統的前總理李會昌，就可以知道，關鍵是他能和所屬政黨的主流勢力進行多少交流。”

한국어