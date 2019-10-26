主導對韓出口限制的日本經濟產業大臣因不正之風就任44天後辭職. October. 26, 2019 07:20. by 東京=金範錫記者 bsism@donga.com. 主導對韓國出口限制措施的部門日本經濟產業省的經濟產業大臣菅原一秀(57歲)辭職了。這距離他上月11日入閣僅隔44天。有分析說，隨著向選民提供慰問金讓其選自己的疑惑越來越大，他主動遞交了辭呈。 菅原一秀25日向日本首相安倍晉三遞交辭呈後，在記者會上表示：“由於自身問題，經濟、產業、行政、政府(國會)審議被迫停止。我對此深感內疚。”涉嫌向地區居民提供財物的他，當初決定當天出席國會說明相關疑惑，但最終還是提交了辭呈。 受理辭呈的安倍說：“任命的責任在於我，對國民深表歉意。”有消息稱，前地方創生擔當大臣梶山弘誌被內定為接班人。 外交消息人士預測，主導出口限制的經濟產業省一把手因腐敗問題在40多天後辭職，相關政策也會受到影響。前任自民黨參議院幹事長世耕弘成最近也涉嫌從向日本關西電力公司提供金錢的中間人那裏收受了捐款。

한국어