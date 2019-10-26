朝鮮通知韓國要求“拆除金剛山設施”. October. 26, 2019 07:20. by 韓基渽 record@donga.com. 朝鮮25日向統壹部和現代集團發送通知說：“將在金剛山地區新建國際旅遊文化區”，“希望（南方）在達成協議的日期進入金剛山地區，拆除當局和民間企業設置的設施。”朝鮮國務委員會委員長金正恩23日通過朝鮮中央通訊社等官方媒體的報道，針對金剛山內的韓方設施說，“光是看到心情就會變差，亂七八糟”，要求予以拆除。僅過兩天，朝鮮當局就正式啟動了拆除工作。 朝鮮以金剛山國際旅遊局的名義發送的這壹通知還表示：“實務問題可以通過文件交換方式達成協議。”也就是說，當局之間不要直接見面，而是通過交換文件就有關拆遷問題訪朝日程和人員等問題進行磋商。由於當天的措施，很多人擔心朝鮮會不會單方面地拆除開城工業園區內的韓方資產。 對此，統壹部表示：“第壹，保護國民的財產權，第二，在考慮金剛山旅遊事業的意義的同時，將充分討論條件和環境”，“將充分研究已發生變化的環境，制定金剛山旅遊的創意性解決方案。”

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