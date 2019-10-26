亞馬遜CEO貝佐斯被擠下全球首富寶座. October. 26, 2019 07:20. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. 據《福布斯》24日(當地時間)報道，全球最大的電子商務企業亞馬遜的首席執行官傑夫•貝佐斯(CEO•55歲•照片)因亞馬遜第三季度(7~9月)的“業績沖擊”被擠下了世界第一富豪的寶座。 亞馬遜當天公布2019 財年第三季度業績，該財報顯示，第三季度凈利潤為21.3億美元(約2.4995萬億韓元)，每股收益4.23美元(約5000韓元)。這與去年同期的28.8億美元(約3.3782萬億韓元)、每股5.75美元(約6759韓元)相比減少了26%。這是亞馬遜自2017年第二季度以來首次出現季度凈利潤同比下降的情況。 據美國CNBC電視臺報道，由於公布低於預期的第三季度凈利，亞馬遜股價24日一度在時間外交易中暴跌9%。因此，擁有5751.0359萬股的貝佐斯在一天內損失了約70億美元(約8.2110萬億韓元)。 此前，貝佐斯曾於7月與前妻麥肯錫•貝佐斯離婚，並支付了相當於亞馬遜全部股份的4%的380億美元(約44.5740萬億韓元)作為離婚協議金。因當天低於預期的盈利沖擊的影響，導致股票暴跌，貝佐斯的財產從今年3月福布斯富豪評選時的1600億美元(約187.6800萬億韓元)減少到了當天的1039億美元(約121.8740萬億韓元)。 貝佐斯去年擠掉24年來始終保持世界富豪第一的微軟公司(MS)創始人比爾•蓋茨，榮登榜首，今年也登上世界富豪榜榜首，但時隔約2年後再次將寶座還給了蓋茨。24日，蓋茨的財產達到了1057億美元(約123.9860萬億韓元)。 亞馬遜方面表示，第三季度的盈利沖擊是由於為構建“一日配送系統”而進行的盲目投資。今年4月，亞馬遜宣布，將以交納年會費的高級會員為對象，將1日配送制定為新的標準，並加強了對物流及配送功能的投資。亞馬遜表示：“為此，第二季度(4~6月)支出了約8億美元，多少有些負擔。”但當天《路透社》預測，如果受美中貿易戰的影響，美國零售市場受到沖擊，亞馬遜第四季度(10月至12月)的收入也不會有大的改善。

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