放棄發展中國家地位，要全力保護農民，並成為升級的契機. October. 26, 2019 07:21. . 在昨天舉行的對外經濟部長會議上，韓國政府正式放棄了世界貿易組織發展中國家的地位。壹旦放棄發展中國家地位，則無法被允許在對外國農產品征收的進口關稅稅率和發放農業補貼上享受特惠。韓國政府認為，韓美貿易中需要解決的問題堆積如山，因此接受撤銷發展中國家地位的要求符合國家利益。韓美防衛費分攤額磋商馬上就要開始，通過《貿易擴張法》第232條征收汽車關稅的決定也將於下月揭曉。 放棄發展中國家地位不無不可避免的因素。即使沒有美國總統唐納德特朗普在7月份的講話中提出這壹要求，韓國作為發達國家組織——經濟開發合作機構會員國、二十國集團（G20）的成員，人均國民收入超過3萬美元，仍然停留在發展中國家，可能不會被磋商夥伴輕易接受。臺灣、巴西已經宣布放棄發展中國家地位，在特朗普總統提及之後，阿聯酋和新加坡也退出了發展中國家地位。 政府反復強調，即使放棄發展中國家地位，也不會突然降低包括大米在內的進口農產品關稅或減少農業補貼。即使眼下如此，如果今後開始新壹輪農業談判，我們不得不對原來享受的條件作出讓步。這也是農民反對放棄發展中國家地位宣言的原因。 即使這是政府從整體國家利益出發作出的決定，也不能在工業產品等其他領域談判中，為了占據有利地位而單方面犧牲農業。從現在開始，政府應該與農業界、談判專家壹起，制定有效的保護對策。 以此次放棄發展中國家地位宣言為契機，農業也必須努力升級。正如許多專家所指出的那樣，盡管農業完全可以成為未來型產業，但不能壹直滿足於關稅壁壘和補貼支援。以領先的信息通信技術和農業相結合的智能農業對抗進口農產品，開拓世界市場的事例很多。政府和農民要共同研究把農業發展成具有自身競爭力的產業的方案。

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