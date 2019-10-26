總統和電影導演. October. 26, 2019 07:21. . 26年前的秋天，當時還是寒酸的助理導演時期，走出劇場時，想到要拍壹部既溫暖又有趣的電影，不禁心潮澎湃。 戴夫在美國小城市經營著壹家職業介紹所，是壹個普通的40多歲年輕人，由於長相酷似現任總統，他被提拔為總統參加各種活動的替身。在他順利完成第壹個任務的當天，發生了總統因腦中風病倒、成為植物人的國家級變故。雖然這是必須馬上告訴副總統的緊急事件，但懷揣著大權之夢的辦公廳主任不僅欺騙了副總統，甚至欺騙了總統夫人，把戴夫當成傀儡策劃了陰謀。戴夫為人直率、謙遜，反而使他的支持率節節攀升，辦公廳主任驚慌失措，想要除掉他，但戴夫卻瀟灑地完成了自己的角色。從第壹章到最後壹章，就像壹本壹氣呵成的書，整整兩個小時，充滿了樂趣和感動。 再看戴夫，總統這個職業和電影導演很像。導演無法獨自表現自己的才能。了解他人的能力，讓他擔任相應的角色，鼓勵他們發揮出最佳水平，協調地融合好多人的結果，這是導演的職責和才能。當然，所有這些過程都不應涉及私人感情。不能浪費別人的制作費哪少壹份錢的節約精神是必須的。我在成為導演之前對這些也壹竅不通。這個位置多麽孤獨可怕。不能吐露不安，不能撒嬌。而且，壹切責任都要由導演來承擔。絕對不能找借口。 總統的壹舉壹動都受到照相機的洗禮。與其說是好奇和關心的對象，不如說是監督的對象。戴夫最後的演講，要考慮的不是人氣，而是正確的道路，對於夢想當領導的人來說，這將是指南針。 越是尊敬導演，工作人員和演員就越奮不顧身。警衛員平時對戴夫采取高壓態度，他最後的問候至今仍令人心酸。戴夫在當替身之初，曾問他是否會為了自己挨子彈，他也避而不答。但他向回歸普通人的戴夫坦白說：“妳可以為妳而死。” 看戴夫的話，就會想起既不是政治精英出身，又以樂觀主義和信念重新振作面臨衰退期的美國，成為美國人最愛的總統的演員裏根。對於最近因極端陣營理論而分裂、互相誹謗的我們來說，想講壹個有著豐富幽默感的裏根的故事。任期初期，他被暗殺犯的子彈擊中胸部，在手術室給緊張的醫生們開玩笑：“希望妳們都是共和黨人。”主刀醫生隨即哽咽著說：“閣下，今天我們都是共和黨人。”

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