李洛淵和安倍壹致認為“不能放任韓日關系”，希望首腦會談結出果實. October. 25, 2019 07:40. . 李洛淵總理昨天會見日本首相安倍晉三，轉交了文在寅總統的親筆信並舉行了會談。兩位領導人在會談中表示，“韓日兩國作為重要鄰國，不能就這樣放任韓日關系的困難狀態”，堅定了解決矛盾的意誌。關於朝鮮問題，雙方壹致認為韓日、韓美日合作非常重要。這是去年10月韓國大法院作出強制征用賠償判決後韓日最高級別官員的首次見面。 在會談中，李洛淵總理敦促：“為了盡快打破韓日關系的僵局，應促進包括外交當局間對話在內的各種溝通和交流。”安倍在重申原有立場、表示“應遵守國家間的約定”的同時，也希望外交當局繼續就解決問題進行溝通。對此，李洛淵堅定地表示，“（韓國）尊重並遵守1965年的《韓日基本關系條約》和《請求權協定》，今後也會這樣做，”消除了壹段時間以來日本關於“（韓國）企圖否定韓日關系基礎的1965年協定”的疑心。日本方面宣布此次會談是“會談”而不是“面談”，可以認為它成功打開了兩國間的對話之門。 自去年做出強制征用判決後，韓日關系陷入冰凍。日本政府壹再主張，根據1965年韓日協定請求權已經消失，認為這壹判決違反了國際法；而韓國政府則主張，根據三權分立的原則，政府不能幹預司法判決。隨著7月初日本政府開始限制對韓國的出口，8月22日韓國政府宣布《韓日軍事情報保護協定》到期結束，兩國間的矛盾從歷史擴散到了經濟、安保等領域。 現實中，兩國之間的糾紛解決也不得不從強制征用開始，但雙方的分歧依然存在。不過，在韓日關系的僵化對兩國來說都是負作用這壹點上，雙方都沒有異議。韓國政府正在暗中努力尋找解決方案。日本政府也有必要承認這些努力，並采取可能的積極姿態。 盡快促成文在寅總統和安倍首相的首腦會談也很重要。兩國應該利用10月底起在泰國舉行的東盟“10+3”，11月16日至17日在智利舉行的亞太經合組織（APEC）峰會等多邊會議的場合，努力使韓日首腦見面。李洛淵總理從9月起壹直主張同時解決恢復《韓日軍事情報保護協定》和解除出口限制。兩國政府在探索強制征用問題解決方案的同時，有必要尋找“大魄力解決方案”，壹次性解決恢復下個月22日結束的《韓日軍事情報保護協定》問題和解除日本對韓出口限制問題。

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