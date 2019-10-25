孫興慜想要實現韓國人歐洲賽場最多進球及球隊勝利的兩手抓. October. 25, 2019 07:39. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 托特納姆熱刺隊將在28日做客挑戰目前的英超(EPL)領頭羊豪門球隊利物浦隊，孫興慜(27歲•托特納姆熱刺隊•照片)想要實現韓國人歐洲舞臺最多進球和2年來對對手的首次勝利的“兩手抓”。 托特納姆熱刺隊將於28日淩晨1點半在英格蘭默西塞德州利物浦的安菲爾德進行2019~2020EPL第10輪比賽。這是一場並不輕松的比賽。截止到第9輪，利物浦以8勝1平(積25分)的成績排在聯賽首位。還沒輸過一場球。相反，托特納姆熱刺隊僅以12分(3勝3平3負)排在聯賽第7位。 托特納姆熱刺隊已經有兩年多沒有戰勝過利物浦了。雙方的最近一次交手是在6月2日進行的2018-2019歐洲足球聯盟冠軍聯賽(UCL)決賽，結果熱刺隊以0比2完敗。而在上賽季的EPL中，熱刺對主客場皆負。在2017年10月23日的聯賽第9輪中，熱刺隊以4比1獲勝，這也是熱刺隊最後一次對利物浦取勝。 韓國國內球迷也看好利物浦獲勝。在《體育彩票》進行的問卷調查中，71.72%的人預測利物浦會獲勝。因腳腕受傷而一度無法上場的利物浦隊的鋒線殺手穆罕默德•薩拉赫(27歲)在24日UCL E組第3輪比賽客場與亨克隊的比賽中攻入一球，狀態正在恢復，這對托特納姆熱刺隊來說也是一個負擔。 但是最近以孫興慜為中心，托特納姆熱刺隊的氛圍呈上升趨勢，因此也有不少意見認為熱刺也有獲勝的機會。孫興慜在10日舉行的卡塔爾世界杯亞洲區第2輪預選賽與斯裏蘭卡隊的比賽中攻入了兩粒進球，之後在23日與貝爾格萊德紅星隊的UCL小組賽上也攻入2球，展現出了成熟的進球感覺。因此有分析認為，如果熱刺能好好利用這樣的孫興慜，利物浦也不是不可逾越的對手。 SBS解說員張智賢(音)表示：“利物浦是經常向對方施壓，拉開陣線進攻的球隊。如果哈裏•凱恩等熱刺隊的前鋒能夠幫助防守，並很好地制造孫興慜滲透的情況，那麽很有可能會取得好的結果。”

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