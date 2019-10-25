李洛淵和安倍晉三就“不能放任韓日關系惡化”達成共識. October. 25, 2019 07:39. by 黃炯? constant25@donga.com. 韓國國務總理李洛淵和日本首相安倍晉三24日舉行會談，就不能再放任兩國關系惡化達成共識。特別是在會談中，李洛淵向安倍轉交了文在寅總統內容為“為早日解決兩國懸案而努力”的親筆信，人們期待此次會談能成為改善韓日關系的分水嶺。 據陪同會見的韓國外交部第壹次官趙世暎透露，李洛淵當天上午11時12分起在東京首相官邸與安倍首相進行了21分鐘的會談，並就上述內容進行了交談。李洛淵在席間表示：“為了盡快打破韓日關系的僵局，希望促進包括兩國外交當局之間對話在內的各種溝通和交流。”安倍也回應道：“雙方要繼續旨在解決問題的外交當局間溝通。”兩人都使用了“溝通”壹詞。雖然預定的見面時間是10分鐘，但增加了11分鐘，雙方統壹了用語，稱見面是“會談”而不是“面談”。 李洛淵向安倍轉交了文在寅總統的親筆信。據韓國政府相關人士透露，親筆信中包含的內容有：韓日兩國作為近鄰，是為東北亞和平與穩定而合作的重要夥伴，雙方應相互關心為早日解決兩國之間的懸案而努力。 但在當天的會談上，雙方未能就強制征用賠償問題縮小分歧，沒有找到交匯點。安倍重申日方的立場稱，“應該遵守國家間的約定”，李洛淵也針鋒相對地表示，“韓國也壹直尊重和遵守1965年《韓日基本關系條約》和《請求權協定》，今後也會這樣做。”會談中沒有提及將於下個月22日結束的《韓日軍事情報保護協定》的延長問題和韓日首腦會談問題。

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