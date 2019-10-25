愛因斯坦的後輩們都感到驚訝的“韓國5G”，KT會長黃昌圭在蘇黎世聯邦理工學院進行特別演講. October. 25, 2019 07:40. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “這不是好萊塢電影。” 當地時間22日上午11時，瑞士蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zurich)總部大禮堂。KT會長黃昌圭(66歲)的玩笑話讓400多名學生一起笑了起來。但是當他表示“5G可以實現的現實”，並解釋技術部分後，所有人都變得嚴肅起來。禮堂屏幕上出現了，發生大型火災的市中心，無人飛船出動對現場一帶進行掃描後，把相關信息發給佩戴增強現實(AR)護目鏡的救援隊員的樣子、以及5G遠程診療場面等。 當天，黃會長以“5G，為繁榮而創新”為主題發表演講。蘇黎世聯邦理工學院是培養出發表《相對論》的阿爾伯特•愛因斯坦等21名諾貝爾獎獲得者的地方。該校從2014年開始聘請世界名師進行特別講座。黃會長的此次演講是首位受邀的亞洲演講人。 黃會長當天提問說“能左右10年的科技是什麽”，隨後他表示：“在把握未來趨勢，成功實現技術差別化時，最大的機會就到來了。”他介紹了自己從三星電子時期提出的“半導體存儲器容量每年增加兩倍”的《黃法則》，到半導體開發過程、與“蘋果”創始人史蒂夫•喬布斯的緣分等自己30年的經驗。 在演講主題5G方面，黃會長也沒有單純地羅列技術優點，而是將5G在產業現場的實際應用、以及5G與人工智能(AI)無人駕駛汽車的聯系等多種應用事例配合視頻一起進行說明。學生們的提問也紛至沓來。當一名學生說“擔心5G傳播的有害性”時，黃會長說，“世界衛生組織(WHO)曾研究過電磁波的有害性，但沒能得出結論。”當另一位學生問及美國和中國圍繞中國通信設備企業華為的紛爭以及各國5G競爭情況時，黃會長解釋說“通過競爭，技術得到了發展”。記者還看到，學生們之間正在談論他的綽號“Mr.5G”。 這個綽號是今年1月在瑞士達沃斯世界經濟論壇(WEF)上出現的。WEF國際商務委員會定期聚會當時，在大部分參加者都提到5G是美中對決的格局後，他舉手表示“韓國已經做好了商用化的準備”，說明了國內的5G競爭力。當時雲計算企業的馬克•伯尼奧夫代表回應說“您說得對”，之後黃會長就被叫做“Mr.5G”。4月份，韓國在世界上首次實現了5G商用化。目前加入者為400萬名。韓國在國家5G標準必需專利數量上也是第一位(以2019年3月為基準)。 黃會長在演講最後強調挑戰精神，結束了演講。他說：“大家不久就會成為我的合作夥伴或競爭者。希望在座的各位能通過科技解決各種社會問題。未來雖然不能預言，但可以創造”，頓時全場起立鼓掌。該校學生盧卡(20歲)說：“可以考慮技術的社會價值。” 黃會長將在明年3月KT股東大會結束後從會長位置上退下來。當天的演講算是他作為KT會長進行的最後公開演講。

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