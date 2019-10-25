彈劾調查中接連出現對特朗普不利的證詞，共和黨“人體阻止”聽證會. October. 25, 2019 07:40. by 常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.com. 24名美國執政黨共和黨眾議員23日闖入了正在對美國總統唐納德特朗普進行彈劾調查而舉行的非公開聽證會。這是為了防止在野黨民主黨主導的彈劾調查中出現不利於總統的證詞。在華盛頓議會中，罕見地發生了兩黨議員的物理沖突和高聲爭吵，聽證會被迫推遲約5個小時。 據《華盛頓郵報》等媒體報道，馬特·蓋茨（佛羅裏達州）、路易斯·戈默特（得克薩斯州）、安迪·維格斯（亞利桑那州）等共和黨議員當天上午10時左右出現在華盛頓議會地下層舉行的聽證會上。美國國防部負責俄羅斯、烏克蘭、歐亞事務的助理國務卿勞拉·庫珀原計劃在這裏作證。 共和黨議員推開在檢查門前阻止他們進入的警衛，進入了聽證會現場。他們在媒體面前表示：“在那扇關上的門背後，正在秘密進行著試圖推翻國民選擇的大選結果的企圖。正在舉行不公正的聽證會。”他們認為，民主黨通過非公開聽證會故意向媒體透露不利於總統的信息。 他們要求對主導彈劾調查的眾議院情報委員會主席亞當·西夫（民主黨，加利福尼亞州）進行公開調查。在這壹過程中，兩黨議員之間互相高喊，氣氛變得惡劣。由於共和黨議員拒絕退場要求，希夫推遲了庫珀的作證。聽證會直到當天下午3時左右才恢復舉行。 正在進行彈劾調查的眾議院情報委員會、司法委員會等3個委員會內共和黨議員的比例約為25%。當天出面進行“人體阻止”的共和黨議員大都不是調查委員會成員。他們違反了非公開聽證會旨在保護證人及防止信息泄露而不能攜帶電子機器的規定，攜帶手機入場，並通過社交媒體廣泛傳播了現場情況。 此次騷動可能與烏克蘭駐美國大使威廉·泰勒等最近前任、現任外交安保當局者接連向總統提出不利於總統的證詞有關。特朗普方面壹直主張：“從未提到以支付代價方式要求烏克蘭對政敵、前副總統拜登進行調查。”但泰勒表示：“我接到了在烏克蘭對前副總統拜登進行調查之前，暫緩提供軍事援助和舉行兩國首腦會談的指示。”特朗普21日表示：“民主黨很兇，但很團結。共和黨也應該更加粗暴地鬥爭。”《華盛頓郵報》指出：“共和黨試圖保衛總統的企圖正逐漸變得瘋狂。" 民主黨表示：“在彈劾調查中，共和黨議員也使用了和民主黨議員壹樣的質疑時間。對會議和聽證會擁有充分的接近權。”民主黨還表示，將在不影響調查的前提下公開錄音記錄。

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