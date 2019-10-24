在石村洞古墳群整理出4.3公斤火葬人骨，首次確認百濟王室的葬禮文化. October. 24, 2019 07:23. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 在漢城百濟的王室墓地—首爾石村洞古墳群(也稱古墓群)裏，被火葬的人的4.3公斤骨頭被清理了出來。這是首次在百濟古墓中發現大量火葬的人骨，展示了漢城百濟王室的葬禮文化，備受關註。 漢城百濟博物館23日表示，“古墳群南側1號墓周邊的發掘結果顯示，在新發現的積石墓(積石冢)的3處葬骨禮儀部(埋葬屍體並舉行葬禮的設施)出土了人骨。僅在一個地點發現兩塊以上人體同一部位的骨頭，看起來是很多人的骨頭。” 據分析，人骨和陶器等祭祀遺物一起被漂亮的粘土覆蓋，火葬後被很好地粉骨。出土時像撒了一樣以散落的狀態出土。 值得一提的是，在百濟古墓中首次發現了在1號墓和北側2號墓之間南北向約100米，東西向約40米的空間內，16座四方形積石墓四面緊密相連的超大型“鉸接式積石冢”。積石墓的邊緣連成一軸，直接附石砌成，墓葬擴展形態，與1號墓相連。博物館表示：“1號墓可能不是單獨墳墓，而是鉸接式積石冢的一部分。”同時出土的還有金耳環、玻璃珠、中國造青瓷、陶器、瓦等共5000多件文物。 博物館附屬百濟學研究所的學藝研究員崔鎮碩(音)表示：“可能是4世紀後期歷經幾代建造了墳墓。隨著進一步發掘，鉸接的積石墓有可能繼續被發現。”鉸接式積石冢在中國集安市的部分高句麗積石冢被確認為長鏈形態。 石村洞古墳群是從上世紀70年代開始正式進行挖掘調查的百濟王陵級古墳群，目前已復原了5座積石冢和1座土冢等共6座。3號墓是一個邊長50米的大型墓葬，也可以看作是實現百濟鼎盛時期的近肖古王陵。據1917年度制作的古墓分布圖顯示，石村洞、松坡洞、芳荑洞一帶雖然有300多座大型古墓，但由於戰爭和開發，大部分古墓被毀損，甚至消失。但博物館解釋說，很有可能還在地下留有部分墳墓。

한국어