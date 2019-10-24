金剛山旅遊中斷是誰造成的？居然要威脅“撤除韓方設施”. October. 24, 2019 07:23. . 《勞動新聞》昨天報道稱，朝鮮國務委員會委員長金正恩表示，“與韓方壹同進行金剛山觀光的前任們的依賴政策是非常錯誤的”，並指示拆除金剛山韓方設施。金正恩甚至指責稱這些設施是“看著就讓人心情不好的亂七八糟的設施”。金正恩在1月1日新年賀詞中提出“無條件重啟開城和金剛山觀光”的約定，不到壹年的時間就壹腳踢開，並對韓國進行威脅。 金正恩特別對“前任們的對韓依賴政策”進行抨擊是不尋常的部分。因為在屬於金氏壹家遺訓統治體制的朝鮮，對父親金正日的主要政策提出質疑，本身就是史無前例的事情。分析認為，這是由於朝美談判陷入僵局，解除制裁變得遙遙無期，朝鮮為了將責任推給美國和韓國而做出的算計性發言。這也是其強調自己強硬的懸崖戰術的壹部分，因為如果韓方不滿足其要求，就連前壹代的政策都可以推翻。 金正恩的發言是荒唐的賊喊捉賊。1998年現代集團名譽會長鄭周永趕著牛群訪朝促成的金剛山旅遊，因2008年7月遊客樸旺子被殺事件而中斷。2010年3月朝鮮擊沈天安艦後，韓國啟動5·24對朝制裁，使金剛山旅遊變得更加困難。因為朝方沒有道歉或承諾不再發生類似事件，才導致金剛山旅遊項目無法重啟，朝鮮此舉是把責任推卸給韓方的厚顏無恥的詭辯。 阻礙金剛山旅遊的另壹個原因是朝鮮拒絕無核化。如果朝鮮不履行有誠意的無核化，聯合國的對朝制裁就無法解除，在這種情況下金剛山旅遊很難重啟。韓國國家情報院最近向國會情報委員會報告稱，如果重啟金剛山旅遊，可能牽扯到聯合國安理會對朝制裁決議中的“大量現金”問題。 金正恩的指示與去年與文在寅總統達成協議的《4·27板門店宣言》和《9·19平壤宣言》的精神背道而馳。這是對文在寅總統在22日的施政演說中敦促朝鮮響應韓半島和平經濟要求的否定回答。昨天，青瓦臺就金正恩要求與韓國協商廢棄設施壹事的反應是“留下協商余地的積極信號”，但後來又撤回了這壹說法，但這種低姿態只會使朝鮮更加偏離軌道。在因共同事業中斷而隨意拆除對方設置的設施的這種蠻橫無理的形態下，怎麽能進行基於信賴的合作事業呢？應該強烈警告朝鮮，如果毀損韓方設施，將嚴格追究責任，並明確傳達除了朝鮮表現出真誠的非核化態度外，沒有重啟金剛山旅遊之路的信息。壹直容忍朝鮮威脅和妄言的低姿態應對，很有可能反而助長了朝鮮的傲慢。

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