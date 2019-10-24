醜聞帶來的名聲. October. 24, 2019 07:24. . 醜聞對名人來說是致命的，但對無名人士來說，卻也是成名的階梯。19世紀，法國畫家愛德華·馬奈因醜聞而名聲大噪。雖然他是印象主義的倡導者，但他本人並不想參加印象主義的展覽，而是希望通過國家的官方展覽——沙龍展得到認可。 1667年在路易十四的統治下誕生的巴黎沙龍展是藝術家必經的壹道關卡。因為獎勵忠於傳統和規範的學院派畫風，創新性、實驗性的美術作品很難通過審查。1863年的沙龍展，競爭比以往任何時候都更加激烈。提交的作品多達5000件，有2783件落選。落選的畫家們對審查表示不滿並提出抗議後，拿破侖三世舉辦了收集落選作品的“落選展”。不光彩的落選展包括馬奈的三幅作品，其中之壹就是《草地上的午餐》。 該畫描繪了兩位衣著考究的男子和裸體女子坐在公園裏閑聊的場景。畫中的男子與馬奈的弟弟與朋友，而女子則是當時18歲的維克托林·莫朗，是馬奈非常鐘愛的模特。 看到這幅畫後，現場觀眾都驚愕不已。他們感到十分憤怒，認為那不是優雅的維納斯，而是壹絲不掛的妓女，而且是在公共場合也厚顏無恥地坐在兩個紳士之間。也許觀眾更受不了的是她那堂堂正正、充滿挑戰的目光。兩年後，當馬奈在沙龍展上展出同款裸體畫《奧林匹亞》時，公眾的憤怒和嘲諷達到了頂點。這兩幅畫都是參照文藝復興時期巨匠蒂齊亞諾的名畫繪制的，但幾乎沒有人對這種相似性感興趣。 沙龍展給他帶來的不是榮譽，而是稀世醜聞制造者的地位。正如這位走在時代前列的藝術家的命運壹樣，生前的馬奈不得不忍受公開侮辱和苛責。但是在死後，他被稱贊為“從傳統和規範中解放繪畫的革命家和開啟現代主義黎明的近代美術之父”。

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