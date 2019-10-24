金正恩抨擊“金正日金剛山經濟合作政策”. October. 24, 2019 07:22. by 申娜莉記者、朴孝睦記者 journari@donga.com,tree624@donga.com. 朝鮮國務委員會委員長金正恩23日視察金剛山觀光地區時指示說：“把看著就讓人心情不好的亂七八糟的韓方設施全部拆除。”金正恩還說，“前任領導人輕易地把旅遊景區等讓出去（給韓國）來獲利的依賴政策是非常錯誤的”，闡明了要以朝鮮方式重新建設金剛山地區的決心。文在寅總統前壹天在國會發表施政演說時強調南北間“和平經濟”，僅過了壹天，金正恩就指示拆除相當於南北關系象征的金剛山旅遊設施，南北間隔閡明顯。 當天，朝鮮《勞動新聞》報道稱，金正恩表示，“把金剛山搞得就像朝鮮和韓國的共有之物，成了朝韓關系的象征和縮影，如果韓朝關系不發展，金剛山觀光也不能搞，這是明顯的錯誤觀念”。金正恩還指出：“土地太可惜了”，“國家力量薄弱時，前任們想要依賴敵人的依賴政策是非常錯誤的。” 金正恩提及“前任們”，批判先父朝鮮國防委員長金正日決定進行韓朝經濟合作的金剛山觀光，這是非常罕見的事情。這似乎是對去年9月南北首腦在平壤共同宣言中達成協議的重啟金剛山旅遊及開城工業園區計劃未能實現的不滿。 4個月沒有露面的李雪主女士、宣傳鼓動部第壹副部長金與正和“美國通”外務省第壹副相崔善姬隨同金正恩前往視察。分析認為，此舉是向美國傳遞的信號，如果解除對朝制裁和朝美無核化談判沒有進展，朝鮮將以16日攀登白頭山時表明的“自力更生”基調為基礎探索新的道路。不過，也有分析認為，金正恩指示“與韓方相關部門達成協商壹致後”再拆除，並表示，“如果韓方同胞願意來已打造成世界級旅遊景區的金剛山，我們隨時歡迎”，留下了韓朝今後就此舉行工作磋商或民間交流的余地。 青瓦臺23日做出了慎重的反應。青瓦臺相關人士表示：“首先應該明確分析（朝鮮）持什麽立場，今後是什麽計劃”，“青瓦臺沒有就此發表的立場”。該相關人士表示：“只有朝鮮知道，這是不是對總統講話的回應。” 有評價稱，金正恩當天的發言事實上已使以執政圈為中心鼓動金正恩今年11月回訪韓國壹事泡湯。

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