全球規模最大化妝品專賣店“SEPHORA”登陸韓國. October. 24, 2019 07:23. by 申熙哲記者 hcshin@donga.com. 全球規模最大的化妝品專賣店“SEPHORA(絲芙蘭)”將於24日在首爾江南區德黑蘭路帕納斯購物中心開設其在韓國的第一家化妝品專賣店。絲芙蘭計劃到2022年為止在國內開設14個賣場，預計其與新世界Chicor、CJ Olive Young等的競爭將會變得更加激烈。 絲芙蘭23日表示，以帕納斯購物中心店為開端，計劃12月在中區南大門路樂天青年廣場，明年1月在西大門區現代Uplex接連開設2、3號店。絲芙蘭1號店從高端到中低檔共擁有99個品牌。除了迪奧，聖羅蘭、紀梵希等國內消費者所熟悉的品牌外，還有Tarte、Huda beauty、安娜塔西亞貝弗利希爾斯等首次進入國內的品牌。 韓國國內品牌中，愛茉莉太平洋雪花秀、赫拉、蘭芝等入駐。這裏還有絲芙蘭挖掘後獨家入駐的國內品牌WHAL MYUNG、Tamburins和Amuse。絲芙蘭韓國代表金東柱(音)表示：“介紹多種美妝品牌，進而發掘韓國品牌，將成為出口的平臺。” 法國名牌集團路易-威登(LVMH)旗下的絲芙蘭在全世界運營著2600多家賣場。據悉，絲芙蘭關註著韓國化妝品市場的成長趨勢，從2~3年前開始準備進軍韓國市場。據市場調查機構歐睿國際(Euromonitor)透露，韓國的化妝品及生活用品市場規模達14.8萬億韓元，居全球第9位。歐睿國際方面解釋說：“從2013年到去年，韓國市場年均增長了32.8%。” 有分析認為，無論從絲芙蘭的概念還是產品的價格來看，它將和新世界Chicor展開直接競爭。Chicor憑借其高端品牌的優勢，目前已開設了29家門店。在中低端產品方面，絲芙蘭與CJ Olive Young之間的部分競爭將不可避免。歐睿國際服務流通部門首席研究員李熙恩(音)表示：“我們將積極推出絲芙蘭這一名牌和之前只能在海外購買的品牌。國內原品牌店和健身美容店應該以差別化的產品陣容應對。”

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