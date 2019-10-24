《阿依達》盧克索演出，男女主人公是韓國聲樂家. October. 24, 2019 07:23. by 李世亨 turtle@donga.com. 在埃及代表性古遺址盧克索舉行的歌劇《阿依達》的演出中，韓國男女聲樂家將作為主角登臺表演。 23日(當地時間)，據駐埃及韓國文化院透露，26日和28日下午7時在盧克索哈特謝普蘇特教堂前舉行的此次演出中，女高音林世京(44歲，音譯下同)將扮演阿依達公主，男高音李政桓(41歲)則負責演繹拉達梅斯將軍。 此次公演是在《阿依達》首演150周年(2021年)前夕舉行的紀念活動。《阿依達》是意大利作曲家威爾第的代表作品之一，以古埃及為背景，在當地廣受歡迎。《阿依達》作品本身是埃及國王為紀念修建連接紅海和地中海的蘇伊士運河，委托威爾第創作作品而誕生的，1871年在首都開羅的歌劇院進行了首演。值得一提的是，此次演出在古埃及的中王國和新王國時期的首都，名為“世界上最大的野外博物館”的盧克索舉行，受到廣泛關註。 林某和李某都是在歐洲活動的世界頂級聲樂家，有著豐富的阿依達表演經驗。2015年8月，林某在世界最高圓形劇場意大利維羅納露天劇場中，作為韓國人首次扮演了《阿依達》的主人公。她還曾在斯卡拉劇院和柏林劇院等歐洲頂級舞臺上演出。李某自2014年在奧地利聖馬加萊滕歌劇節上首次飾演拉達梅斯將軍後，在歐洲境內的阿依達公演中出演了65次以上。去年12月，他在開羅歌劇院演出，飾演拉達梅斯將軍。

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