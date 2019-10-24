孫興慜追平車範根保持多年的“韓國人歐洲最多進球”記錄. October. 24, 2019 07:23. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 孫興慜(27歲•托特納姆熱刺隊)追平了韓國人歐洲賽場的最多進球紀錄，與“傳奇”前韓國國家足球隊主教練車範根(66歲)並駕齊驅。 23日，孫興慜在英國倫敦托特納姆熱刺體育場舉行的歐洲足球聯盟冠軍聯賽(UCL)B組第3輪主場對陣貝爾格萊德紅星(塞爾維亞)的比賽中攻入2球，幫助球隊5比0大勝對手。孫興慜在他18歲時的2010~2011賽季在德甲漢堡隊開始職業生涯，10個賽季以來共打入121粒進球，追平了車範根1989年創造的韓國人歐洲賽場最多進球紀錄。2019∼2020賽季開賽三個月還不到，從下一場比賽開始，孫興慜每攻入一球都將創造新的歷史。 當天，孫興慜在上半場第16分鐘和第44分鐘分別攻入一球，下半場第18分鐘，孫興慜再次試圖右腳射門，但皮球稍稍偏出球門橫梁，遺憾未能上演帽子戲法，打破紀錄的時間也不得不往後順延。28日淩晨1時30分，孫興慜所在的熱刺隊將在英超聯賽第10輪客場挑戰利物浦隊，屆時他將挑戰最多進球新記錄。 孫興慜沒有失去謙虛。賽後接受采訪時，他表示：“每次(和車前主教練一起)提到我的名字時，我都會感到非常抱歉和光榮。為了不給前輩抹黑，我會更加努力。” 對於球隊的氣氛，他也表揚了隊友。孫興慜，“最近展現出了不愉快的樣子，但是熱刺隊在之前5年時間裏作為一個整體一直有著良好的表現。球員們都很努力，相信像今天這樣的氛圍能維持下去。” 當天，外電盛贊了孫興慜的競技能力。英國國營電視臺BBC將孫興慜評選為本場最佳球員(MOM)，並評價稱，“孫興慜已經達到世界最高水平，成為了熱刺隊競技水平發展的引爆劑。”英國足球專門媒體《足球倫敦》也稱贊說：“從比賽一開始就充滿活力的孫興慜是熱刺隊大勝的原動力。”足球倫敦和天空體育等英國主要體育媒體對當天孫興慜的活躍表現給出了隊內最高評分9分。 現在人們關心的是孫興慜究竟還能取得多少粒進球。車範根在比較晚的26歲，即1979年才轉會到德國，在德國度過了10年的職業生涯。SBS足球解說委員朴文成(音)預測稱：“孫興慜作為足球選手正處於最巔峰期。由於他是一個非常努力的球員，因此孫興慜的鼎盛時期很有可能在今後幾年裏持續下去。”如果沒有傷病等變數，將職業生涯延續到車範根退役時的36歲，那麽他的進球會更多。孫興慜到上賽季為止，一個賽季的平均進球數為13.2個，因此根據簡單計算，到他36歲時的2027~2028賽季，他可以再進105個甚至更多。 2008年，在首爾東北高中讀一年級時，孫興慜被評為大韓足球協會優秀球員，之後他前往德國留學，並於2010年升入漢堡一隊。在漢堡的3個賽季中，他一共打進20個球，隨後又轉戰勒沃庫森，在兩個賽季中他又打進了29粒進球。在2015~2016賽季孫興慜轉會到英格蘭托特納姆熱刺隊，除了第一個賽季外，每年都以20粒左右的進球書寫歷史。

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