美國國務院警告稱“俄羅斯韓國防空識別區是挑釁行為”. October. 24, 2019 07:23. by 常駐華盛頓記者 李正恩、軍事專門記者 尹相虎 lightee@donga.com,ysh@donga.com. 美國國務院22日稱俄羅斯軍用飛機進入韓國防空識別區是“挑釁性行動（provocative operations）”，表示將阻止俄羅斯今後再次進入。 美國國務院22日（當地時間）對媒體提問表示：“就最近俄羅斯飛機挑釁性空軍行動，美國強烈支持同盟國韓國及其憂慮。我們正在就此次事件與韓國進行緊密的協調。”國務院還向俄羅斯發出警告說，“我們將繼續關註局勢，將阻止俄羅斯今後再次使地區局勢不穩定的企圖”，並強調稱，“美國對同盟國的防禦承諾猶如銅墻鐵壁”。 韓國和俄羅斯軍方23日在首爾市龍山區聯合參謀本部大樓舉行了聯合軍事委員會。在24日結束的閉門會議上，雙方將集中討論開通直通電話的問題，以交換接近防空識別區的飛機飛行信息，以防止偶發性沖突。 去年8月，韓俄兩國軍方就設置空軍直通電話達成協議，並於同年11月結束了諒解備忘錄的文本磋商。據韓國軍方介紹，之後有壹段時間沒有進展，但在今年7月23日發生俄羅斯軍用飛機（A-50預警機）侵犯獨島領空的事件演變為外交問題後，雙方壹致認為有必要緊急構建合作體系，並恢復了磋商。 據悉，在當天的會議上，韓軍對前壹天（22日）6架俄羅斯軍用飛機擅自進入韓國防空識別區表示強烈抗議，並敦促防止類似事件再次發生。軍方消息人士表示：“俄羅斯雖然同意直通電話的必要性，但堅持不能承認韓國防空識別區等其他國家的防空識別區。”韓俄聯合軍事委員會是為了防止兩國間的偶發性軍事沖突和增進軍事交流及友好合作而每年舉行的磋商機制。

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