孫興慜入圍今年金球獎30人候選名單，只要獲得兩票就能成為亞洲第一人. October. 23, 2019 07:32. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 孫興慜(27歲•托特納姆熱刺隊)入圍了被足球選手推為世界最高權威獎—金球獎的30人候選名單。 主管金球獎頒獎儀式的法國足球媒體《法國足球》22日公布了本年度金球獎30人候選名單。法國足球網在其官方主頁上公布了孫興慜入選金球獎候選名單的事實，並介紹稱，“展現最高水平的孫興慜作為亞洲球員時隔12年再次入選金球獎候選名單。”孫興慜與梅西(32歲•巴塞羅那)、C•羅納爾多(34歲•尤文圖斯)、範迪克(28歲•利物浦)等世界級球員並肩而立，成為候選人。 2002年效力於比利時安德萊赫特隊的城南隊戰鬥力強化部長薛琦鉉(41歲)和2005年效力於曼聯隊的朴智星(38歲)也曾入選過候選名單，但當時候選人不是30人，而是50人。兩位選手在當時世界記者團的最終投票中未能獲得一張選票。 自1995年金球獎解除限制，非歐洲國籍球員也有機會獲獎之後，孫興慜成為第7位入圍金球獎候選名單的亞洲球員。1998年，日本的中田英壽(42歲)成為亞洲首位入圍者。此後，中田英壽在1999年和2001年也曾獲得提名，成為亞洲唯一一位3次獲得提名的球員。2007年伊拉克的尤尼斯•馬哈茂德(40歲)和中村俊輔(41歲)被提名為候選人。當時，尤尼斯是首位獲得一票的亞洲球員。 另外，希望之星李康仁(18歲•瓦倫西亞)入圍了10名21歲以下球員組成的金球獎“科帕獎”候選名單。2018年的科帕獎由現在已逐漸成為法國超級明星的基利安•姆巴佩(21歲•巴黎聖日耳曼隊)獲得。

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