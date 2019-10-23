24小时，24场接力演唱会. October. 23, 2019 07:32. by 柳允鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 因“The House Concert”而為人所熟知的鋼琴家朴昌秀繼去年之後，將在一天內進行24場接力演出。從11月1日下午5點開始到第二天下午4點，在首爾江南區的Yulhaus每小時都準時開始演出。題目和去年一樣，是《Why should？Why shouldn't？(為什麽要做？為什麽不行？)》，但加上了“Season2” “第一次跟搞哲學的朋友說計劃，他說‘為什麽要做？’。然後跟做哲學的其他朋友說了一下，他們說‘為什麽不行？’。試想著寫個題目吧。” 他說，自己並不樂意看到“竟然有這種別樣的嘗試”的驚訝之聲。“我想讓大家看到，一天之內展現24名各種類型的演奏家的節目。” 在今年的演出中，奚琴演奏家姜恩一、大琴演奏家車勝民、小提琴家李京善、豎琴演奏者李基華、電子音樂家崔江熙、玩具鋼琴演奏家車惠利等多位音樂家將與他配合演出。Gentaro Kujirai等日本舞蹈家也將參加演出。沒有規定。被定義為“free music”的朴昌秀的音樂在登上舞臺的瞬間一切就都開始了。 “舉例來說是這樣的。演奏一次音階時，偶然出現錯誤，然後換一個調，故意在同一個地方出現錯誤。即興制定規則、結構。以這種方式產生大的畫面。” 也不是一天都要看。去年，觀看10個小時的觀眾創下了最長紀錄。他說，盡管如此，他還是希望把整個演出看作是一部作品。演出將通過YouTube The House演唱會頻道公開。 他從2002年在首爾延禧洞的家中開始，不分場所地坐在地上聽《The House Concert》。2013年在全國齊發舉行“one day festival”，第二年在韓中日三國進行了近100場演出。2015年，“one month festival”在27個國家一個月的時間裏演出了400多場，規模不斷擴大。他說，錦湖韓亞文化財團的具有豐富經驗的經紀人姜善愛(音)等三位經紀人的獻身精神是自己最大的財富。 “今後我想集中精力做好音樂家的本職工作。希望今後的企劃通過經紀人的新感覺延續下去。” 票價3萬韓元。

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