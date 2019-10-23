韓國首位女警務官是獨立有功者黃賢淑先生. October. 23, 2019 07:32. by 趙健熙 becom@donga.com. 經事後確認，韓國首位女性警務官是獨立有功者黃賢淑先生(1902∼1964年•照片)。據悉，黃先生是三一運動當時與柳寬順烈士一同入獄的獨立功臣。71年前，本報刊登的人事調動報道成為查明黃先生的警務官履歷的開端。 警察廳22日表示，最近在挖掘警察內部隱藏的獨立功臣記錄的過程中，確認了2015年獲得建國勛章愛族章的黃先生於1948年11月10日被特聘為警務官，並被任命為內務部治安局(現警察廳)女警科科長，作為首位女性警務官任職的事實。此前，在2004年1月晉升為警務官的前濟州地方警察廳廳長金仁玉(67歲)被認為是首位女性警務官。 黃先生被任用時，警務官是僅次於理事官(治安局長)的第二大警銜。目前，警務官的級別位於治安總監(警察廳長)、治安正監和治安監，排名第四，被稱為“警察之星”，但當時屬於最高級別指揮部。黃先生擔任女警科科長一年多，全權負責處理女性和青少年案件的全國4個女子警察局。 警察廳時隔71年再次查明這一事實，本報的人事報道起到了一定的作用。黃先生在光復後將名字從“金順”改為“賢淑”，警方管理的女警名單中只記錄了改名後的姓名。這就是從去年開始進行的獨立有功警察挖掘過程中沒有找到黃先生的原因。 忠南地方警察廳擴大了分析對象，在翻閱國家報勛處功勛史料的過程中，找到了黃先生改名前姓名並記的公共調查書，以此為基礎展開了文獻調查，並在1948年11月16日刊本報第一版登載的《政府人事令》報道中確認了她被任命為警務官的事實。與警察內部辭令原薄進行對照，確定她是第一位女警務官。警察廳臨時政府特別工作組(TF)組長李永哲(音)表示：“光復前後，很多資料破損或消失，很難確認記錄，多虧有公信力的報紙報道保存完好，才得以進行挖掘工作。” 1919年三一運動爆發後，黃先生在同月20日拿著在忠南天安親手制作的太極旗主導了萬歲運動，後來被逮捕，並以違反保安法罪被判入獄1年。據1950年1月24日刊的《婦女新聞》報道，黃先生在萬歲運動後，在公州刑務所與柳寬順烈士被關在一個房間。黃先生在全北群山梅爾博爾丁女子學校(現群山榮光女子高中)擔任教員的1929年，被指為光州地區學生的同盟休學運動的幕後人物，被拘留後，她在獄中展開了絕食鬥爭。光復後的1945年9月，黃先生創建朝鮮女子國民黨，與李承晚前總統和白凡金九先生等民族領導人一起擔任南朝鮮大韓國民代表民主委員。 警察廳從去年開始確認了包括5名女性在內的共55名獨立運動家出身的警察，今後將繼續在地方警察廳進行挖掘工作。

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