朝鮮威脅說“忘了延坪島嗎？”軍方能否自信地回答“絕對沒有忘記”？. October. 22, 2019 07:34. . 朝鮮的對韓宣傳媒體最近在主頁上上傳了題為《已經忘記延坪島了嗎？》的視頻。朝鮮此舉是針對韓國海軍陸戰隊司令李勝道15日在國政監查中表示“已經制定了在有事時將芍藥島完全夷為平地的火力計劃”，並恐嚇稱，“2010年飽嘗了我軍火雨味道的家夥，頭腦沒有清醒而在胡說八道”。 最近朝鮮對韓國的胡說八道越來越嚴重。這是用兇狠的言辭引發南北緊張的典型手法。延坪島炮擊挑釁是2010年朝鮮炸沈天安艦後，自6·25戰爭之後首次對韓國領土進行狂轟濫炸的令人難忘的事件，它奪走了韓國兩名國民和兩名海軍生命。李勝道司令當時是延坪部隊負責人，是立即應對朝鮮挑釁的人物。作為海軍司令，他對位於“北方限制線（NLL）”以北、擁有我國地名編號的芍藥島上的朝鮮軍監視裝備，發表有事時的摧毀計劃，是理所當然的事情。國防部長鄭景鬥也對他的發言表示“展現了決斷”。 但令人懷疑的是，韓國軍隊能否自信地說清楚地記得延坪島事件。鄭景鬥部長昨天針對在野黨議員主張“發表抗議聲明”表示：“不值得對那樣的事情壹壹應對。”當然，沒有必要正面應對朝鮮的口頭挑釁。但因為鄭景鬥曾將天安艦和延坪島事件稱為“西部海上的不愉快沖突”，所以其話語確實令人回味不爽。朝鮮厚顏無恥的態度，也是韓國政府在南北和解的名義下對朝鮮過去的錯誤行為不加追究、試圖翻篇的對朝姿態的“回頭鏢”。 從去年開始，西部海域“北方限制線（NLL）”壹帶停止了炮聲。因為根據韓朝軍事協議，韓朝中斷了壹切炮擊訓練。韓國海軍部隊在西海五島的K-9自行火炮射擊訓練已經中斷，為了填補這壹空白，他們來到陸地上進行射擊訓練。但是，事情就到此為止，沒有進壹步的進展。朝鮮反而拿出自己的挑釁進行威脅。軍隊不把話說在前頭。必須表現出徹底的應對和懲戒態勢。也要銘記，朝鮮可能會把韓國壹直以來表現出的忍耐和寬大誤判為孱弱和疏忽大意。

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