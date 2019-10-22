斯巴達的教訓. October. 22, 2019 07:34. by 歷史學家 . 在歐洲考察連想都不敢想的時候，記者曾經問過壹名西方史專業的學生：“妳去過斯巴達嗎？”得到的回答是“沒必要去啊！”他說，雅典到處都是遺跡，但斯巴達卻壹無所有。從遊客的標準來看，確實沒有什麽東西。斯巴達的阿爾特米斯神廟僅留有遺址，四周圍著鐵絲網。露天廣場只留下了橄欖樹叢中的幾塊石頭。 現在的斯巴達市是在19世紀重建的。隨著中世紀其旁邊的米斯特拉斯的興起，斯巴達幾乎變成了壹個不像樣子的農村，後來在昔日的名聲帶動下戲劇般地復活了。在公元前5世紀的鼎盛時期，斯巴達也是壹座與華麗有著天壤之別的兵營城市。青少年們在兵營般的宿舍裏吃著硬梆梆的面包和帶有豬血的黑湯。 因此，在那個年代即使來到這裏，斯巴達也可能是枯燥無味的城市。斯巴達人為什麽會這樣生活？因為歷史需要支配比他們多幾倍的海洛泰。親自到這裏壹看，看到了另外壹個原因。斯巴達市位於平原中部。就雅典而言，衛城是個了不起的要塞。這裏沒有那種地方。雖然附近有得天獨厚的要塞米斯特拉斯，但斯巴達人拒絕住在那樣的地方。要在平原上建立城市，支配周圍，他們必須強大起來。 這就是斯巴達式教育和訓練的原因。然而，得到地形和要塞的幫助不好嗎？斯巴達人似乎認為那樣會使精神變得懦弱。對於沒有鬥誌和勇氣的人來說，尖端武器、天然要塞之類，都沒有任何用處。 即使是擁有最新武器的軍隊，如果缺乏勇氣和鬥誌，也無法取得勝利。即使擁有了最先進的技術，戰士的呼喚也應該是“我們是戰士”，而不是“我們擁有比妳更好的武器”。這難道不是古往今來壹直對花裏胡哨的東西視而不見的斯巴達給來訪者的教訓嗎？

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