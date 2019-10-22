確認6•25戰爭時期“通度寺陸軍醫院存在”的資料被發現. October. 22, 2019 07:33. by 孫曉林 aryssong@donga.com. 有資料顯示，在6•25戰爭時期，在通度寺設立了陸軍醫院。通度寺21日表示，在確認龍華殿彌勒佛塑造坐像的服裝遺物的過程中，發現了1950年6•25戰爭爆發後在通度寺內建造第31陸軍醫院，截至1952年4月運營2年左右的事實的《龍華殿彌勒尊佛更造成緣記》。 九河大師用毛筆書寫的緣記中有這樣一段內容，3000多名國軍傷兵進入寺院後隱居起來。確切名稱為第31陸軍醫院通度寺分院。本報在1951年10月24日題為《李總統贈與傷殘軍人襪子》的報道中報道稱，李承晚總統向在第31陸軍醫院通度寺分院接受治療的傷殘軍人贈送了1600雙襪子。 當時，醫院收容了在洛東江戰線受傷的士兵，磕頭行大禮的殿閣和山內的庵子都擠滿了受傷士兵。部分設施被用作醫院辦公室、治療室、手術室等，僧侶們則負責看護受傷士兵。 方丈成波(音)大師表示：“從先輩大師那裏聽說，在接受治療的過程中死亡的士兵每天達到了10人以上。在通度寺茶毗場為陣亡者火化。”當時對在治療過程中死亡的軍人進行火葬的茶毗場，目前距離通度寺山門400米左右，位於右側半山腰。

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