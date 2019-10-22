韓國政府決定放棄世界貿易組織發展中國家地位. October. 22, 2019 07:33. by 崔惠? herstory@donga.com. 韓國決定放棄在國際貿易中可以享受關稅和補貼優惠的世界貿易組織發展中國家地位。農業界要求10萬億韓元的補償，但政府主張，“即使撤銷發展中國家地位，也不會對農業造成損害”，因此預計將引發爭議。 據政府和國會有關人士21日透露，政府已經決定放棄世貿組織發展中國家地位，正在協調公布時間。經濟副總理兼企劃財政部長洪楠基25日主持召開對外經濟部長會議，確定撤回發展中國家地位的可能性很高。在公布最終結果之前，企劃財政部第壹次官金容範等政府有關人士將於22日在首爾大韓商工會議所會見農業人團體，進行最後的說服工作。 此前，隨著中國和印度享受世貿組織發展中國家的地位、經濟迅速崛起，美國壹直要求在承認發展中國家地位方面需要改善制度。《世貿組織協定》中規定優待發展中國家的條款約有150項。其內容為發展中國家向發達國家出口時享受關稅優惠或向國內產業提供補貼。美國總統特朗普當地時間7月26日表示：“如果世貿組織90天內不撤銷對中國等20多個國家的發展中國家的優惠政策，美國哪怕是單方面，也要中止（他們的）發展中國家待遇。”特朗普總統宣布的期限是本月23日。 韓國政府認為，即使撤銷發展中國家地位，農業部門得到的優惠也不會有變動。政府表示，美國過去在世貿組織正式會議和非正式磋商等場合多次表明立場，要求各國維持目前享受的關稅優惠等，因此沒有實質性變化。另外，實際上世貿組織內最後的農業磋商——多哈發展議程磋商已經擱置了19年，因此普遍認為，以後幾乎沒有主張發展中國家地位的談判場合。 韓國政府判斷，由於與美國之間的懸案堆積如山，因此固守實際利益較少的發展中國家地位的名分較少。韓國與美國就明年防衛費分擔問題開始進行協商，而且通過《貿易擴張法》第232條征收汽車關稅的決定將於11月13日生效。韓國政府相關人士表示：“如果韓國繼續留作發展中國家，稍有不慎美國與中國之間的爭鬥就會變質為美國對韓國的格局。” 相反，農業界和學界則擔心，即使沒有眼前的影響，如果今後世貿組織農業磋商得以重啟，大規模縮減關稅將不可避免，農業將受到損失。全國農民會總聯盟、光州全南聯盟等6個農民團體21日在全羅南道務安郡全南道廳前舉行記者會，指出“進口農產品關稅將降低，政策補貼也將受到影響”。首爾大學國際研究生院教授安德根表示：“即使暫時沒有損失，在今後的磋商中關稅優惠確實會減少。” 農業界就放棄發展中國家地位問題向政府要求10萬億韓元的補償。但是，政府提出“農業沒有損失”的理論，在制定對策上也遇到了困難。韓國農畜產聯合會所屬團體們組成了緊急對策委員會，主張“將農業預算與國家預算的比率提高到5%，並由政府出資支援農漁村共贏合作基金的不足部分”。農業界主張的明年預算的5%是25.7萬億韓元，比明年農食品部的預算（15.3萬億韓元）還要多10.4萬億韓元。

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