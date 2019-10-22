鄭景銀/白荷娜組合奪得丹麥公開賽女雙金牌. October. 22, 2019 07:33. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 羽毛球女子雙打鄭景銀(29歲•金泉市廳)/白荷娜(19歲•MG新村金庫)組合在2019丹麥公開賽上奪得金牌。 20日，世界排名第45位的鄭景銀/白荷娜組合在丹麥歐賽登體育館舉行的世界羽聯(BWF)世界巡回賽750丹麥公開賽女子雙打決賽中，以2-1(9-21、21-19、21-15)逆轉戰勝世界排名第3位的來自中國的陳清晨/賈一凡組合。 第一盤鄭景銀/白荷娜組合以12分之差大敗於對手，在第二盤比賽中，鄭景銀/白荷娜開局就以5：10大比分落後。此後，鄭景銀/白荷娜在15：18落後的情況下連續得分，將比分扳成18：18平後再接再厲拿下第二盤，並在第三局15：15後沒有再讓對手得分，上演了驚心動魄的大逆轉。 老將鄭景銀和新銳白荷娜在5月份成為搭檔後，獲得了第二枚國際大賽金牌。她們在今年7月獲得了加拿大公開賽銅牌和美國公開賽銀牌，在8月奪得印度海得拉巴公開賽金牌等。 韓國羽毛球女子雙打為了獲得2020年東京奧運會參賽權，內部競爭非常激烈。世界排名第5位的李昭熙/申聖燦(以上仁川國際機場)組合、排名第8位的金素英(仁川國際機場)/孔熙容(全北銀行)組合占據2強的情況下，鄭景銀/白荷娜組合和排名第33位的張藝娜(金泉市廳)/金惠林(仁川國際機場)最近也逐漸嶄露頭角。根據規定，一個國家最多可以派出兩隊組合參賽，而且兩隊組合必須全部進入世界排名前八位。

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