智利爆發反政府示威. October. 22, 2019 07:33. by 趙維羅記者 jyr0101@donga.com. 從18日開始，南美智利就上調地鐵票價問題爆發了激烈的反政府示威。塞巴斯蒂安·皮涅拉總統19日宣布取消票價上漲方案，實行為期15天的緊急狀態，但截至20日，至少已有8人死亡、數十人受傷。韓國外交部21日針對智利全境發布了旅遊警報第二階段（克制旅行）。香港、埃及、黎巴嫩、厄瓜多爾等世界多個國家也掀起了反對經濟困難和獨裁的反政府示威。 ○地鐵票價“上漲50元”引發民眾憤怒 據美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報道，智利政府本月初表示，將把最擁擠的上下班時段首都聖地亞哥的地鐵票價從原來的800智利比索（約合1320韓元）上調到830智利比索（約合1370韓元）。雖然只上調了30比索（約50韓元），但飽受兩極化和高物價之苦的國民感到非常憤怒。據英國廣播公司（BBC）報道，智利低收入階層將工資的30%用於地鐵票價。地鐵票價也在世界56個國家中排名第九。2017年，智利1%的富人掌握了國家全部財富的26.5%，50%的低收入者只擁有2.1%，兩極化現象非常嚴重。智利政府今年1月也以赤字為由提高過地鐵票價，幾周前還提高了電費。 受到公共費用上調直接打擊的平民立即走上街頭。他們向公共機關、公共汽車、商店等放火，表示憤怒。19日，壹家超市發生火災，造成至少3人死亡。20日，被推定為示威隊所為的服裝倉庫火災也造成5人死亡。據當地媒體報道，到目前為止，僅被關押的人就有1400多人。 雖然受到驚嚇的智利政府19日撤回了上漲票價的決定，但國民的憤怒依然如故。這是因為對中右派皮涅拉政權的新自由主義政策不滿。皮涅拉在2010年至2014年執政後，從2018年起再度掌權，他指責前任總統米歇爾·巴切萊特的福利為主的政策，並推進緊縮、民營化等。特別是，18日晚他到高級餐廳吃飯的照片被公開，更加助長了示威者的憤怒。 皮涅拉政權19日宣布聖地亞哥進入國家緊急狀態。這是自1973年至1990年獨裁者奧古斯托·皮諾切特實施鐵腕統治17年之後，智利政府首次宣布緊急狀態。20日，宣布進入緊急狀態的地區增加到了首都圈全境、瓦爾帕萊索、科金博、比奧比奧、奧伊金斯等地區。皮涅拉總統聲稱“示威者擁有犯罪組織的典型形態和武器”，並主張采取強硬措施，預計死傷人數將進壹步增加。 ○全世界都在示威 在其他拉美國家厄瓜多爾和洪都拉斯，最近的反政府示威也非同尋常。阿根廷將於27日舉行總統選舉，今年壹直經歷“壹國兩總統”體制的委內瑞拉社會也陷入極度混亂。彭博社就此分析認為，整個拉美地區陷入“原材料困境”。整個中南美地區已經習慣了2000年代原油、鐵礦石、銅等原材料價格上升期執政的左派政府的善心福利政策。最近，由於世界經濟放緩，原材料價格暴跌，福利優惠減少，經濟也大不如前。在這種情況下，高呼緊縮的右派政權陸續執政，這意味著與平民的矛盾不可避免。 同樣在經濟困難和長期獨裁下呻吟的中東各國的情況也類似。黎巴嫩政府17日宣布對在線聊天軟件“whatsapp”征收每月6美元的稅款，憤怒的民眾走上了街頭。埃及、伊拉克、突尼斯等國家也持續著反對經濟難及獨裁的示威。從6月初開始，香港連續4個多月舉行反華示威，但情況絲毫沒有好轉的跡象。

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