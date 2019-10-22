用藝術表現的“共同生存的城市”

京畿道安養市坪村中央公園裏出現了一座巨大的“空氣凈化塔”。這是作為荷蘭設計師丹•羅塞哈爾德的“無煙霧項目”的一環設置的7米高的塔。羅塞哈爾德的“無煙霧項目”旨在與政府、學校和清潔技術產業合作舉行研討會，同時探討如何消除市中心的煙霧(Smog)。其中之一就是將巨大的空氣凈化器安裝在公共場所的“無煙塔”。
該塔樓之所以經荷蘭和中國來到韓國，是因為17日開幕的第六屆安養公共藝術項目(APAP6)。以公共藝術為主題的國際三年展APAP今年將以“共生城市”為主題，邀請來自7個國家的47組作家在公共場所展示100多幅作品和項目。
展覽大致分為“安養”“共生”和“未來城市”三個主題。“安養”將展示用現代手法詮釋地名“地上樂園”的作品和項目。安養藝術公園內的商街和地區作家項目、市民參與項目都屬於這一範疇。
喬治•魯斯作家的“生活”字體引起錯覺效果的作品可以在“共生”欄目中看到。傳遞溝通與交流的新加坡作家李園的圓桌乒乓球臺、“乒乓Go-Round項目”也將在安養藝術公園碧泉廣場充氣帳篷內部展出。
羅塞哈爾德的“無煙自由塔”被列入《未來城市》欄目。由國內外作家參與，詮釋“共生城市”主題的展覽《比明天更好》將在安陽法比利翁內部舉行，回顧公共美術意義的國際研討會將於10月26日在安養藍蒙特舉行。該展覽將持續到12月15日。
金民 kimmin@donga.com