韓國首位歸化馬拉松選手吳走韓獲東京奧運會參賽權，切沃羅爾實現大賽兩連勝. October. 21, 2019 07:31. by 李沅柱, 金培中 takeoff@donga.com,wanted@donga.com. 韓國第一位歸化入籍馬拉松選手吳走韓(31歲•青陽郡廳，肯尼亞名威爾遜•羅亞那•耶魯費)將在明年東京奧運會上戴上太極徽章參賽。 在20日舉行的2019慶州國際馬拉松比賽中，吳走韓以2小時08分42秒的成績獲得亞軍。雖然冠軍被去年的冠軍得主肯尼迪•基普洛夫•切沃羅爾(29歲•肯尼亞•2小時08分21秒)奪走，但他在取得韓國國籍後首次成功跑完全程，並遊刃有余地通過了東京奧運會參賽標準(2小時11分30秒)。東京奧運會規定，通過基準紀錄的選手，每個國家允許3名選手參賽。大韓田徑聯盟解釋說：“在其他國內選手中，沒有比吳走韓成績更好的選手，因此可以認為他已確定可以參加明年的東京奧運會。” 吳走韓曾在國內唯一的國際田徑聯盟(IAAF)黃金標簽大會首爾國際馬拉松賽上4次奪冠(2012年、2015年、2016年、2018年)，在慶州國際馬拉松賽上3次奪冠(2011年、2012年、2015年)等，僅在“東亞馬拉松系列賽”上就奪冠7次。擁有2小時05分13秒國內比賽最好紀錄的他在去年通過特別入籍成為了韓國國民。但是以確定入籍的去年7月31日為起點，3年寬限期內的比賽成績不被認定為韓國選手記錄。 吳走韓在結束比賽後表示：“很遺憾沒能實現賽前瞄準的奪冠和2小時5分多鐘的紀錄。因為目標就是奧運會獎牌，所以現在所有訓練都將配合東京奧運會進行。”指導吳走韓的白石大學教授吳昶錫(音)表示，“奧運會馬拉松比賽是排名賽，而不是紀錄比賽，因此將把重點放在讀懂其他選手的節奏，如何在前面領跑的訓練上。”吳走韓將於11月底返回肯尼亞訓練，他計劃明年3月參加首爾國際馬拉松比賽前夕回到韓國。 切沃羅爾(29歲•肯尼亞)以比吳走韓快21秒的個人最好成績實現了大賽兩連冠。他還拿到了給達成2小時08分大關的選手的5000美元獎金，他充滿自信地說，“明年還會參加該比賽，爭取實現大賽歷史上首次三連冠。” 在晴朗的天氣中，1萬多名大師級賽參賽者也欣賞了粉黛亂子草群落和聯合國教科文組織指定世界遺產，奔跑在秋天，奔跑在千年古都慶州。 另外，慶北道經濟副知事全宇憲、慶州市長朱洛英、大韓田徑聯盟會長裴浩元、慶州市議會議長尹炳吉、慶州警察署署長李根宇、東亞大冢常務李鎮淑、東亞日報評論主筆朴帝均(以上人名均為音譯)等人出現在當天的出發起跑線上，激勵了參賽選手。

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