畫畫的神父的第15次展覽. October. 21, 2019 07:32. by 金民 kimmin@donga.com. 天主教司祭兼畫家金泰源神父(67歲，音譯)將於下月13日至19日在首爾江南區美術館舉行“第15次展示會”。此次展覽是整理始於1979年的40年畫業的金神父個人回顧展。屆時將展示他在巴黎留學時畫的素描和銅版畫、1995年開始畫的油畫、2006年開始畫的漆畫等100多幅作品。 展覽作品中，《人類極限1、2》記載了有時如花兒盛開，有時會發生沖突的世事。 “其中包含了時而噴火，時而溢出善良的人類的樣子。有的人看到紅色的痕跡就聯想到血。可能看起來是那樣，但並不是將血液形象化。只是表現了人類可以思考和迸發的各種心情。” 金神父1979年在法國學習神學時接觸了繪畫。小時候也喜歡畫畫，自然就迷上了畫畫。 “難道不讓神父畫畫嗎？在學習神學的時候，也經常看到街上的畫。後來去了巴黎國立美術學校進修。” 漆畫是從定居江原原州後開始的。1995年，他擔任原州豐水院教堂主任神父，從來訪的張翼主教那裏了解了油漆。通過觀看無形文化遺產12號金相洙(音)匠人和釜山新羅大學教授權相五(音)所著的書等，了解到了其技法。 他在幹燥的銀杏樹上按一定比例配上麻布、柞木粉、黃土，打底。在上面畫一幅粘著顏料粉的“幹漆粉”畫。據說，如果采取這種方式進行創作，作品可以維持很長時間。 “這次展覽還推出了《我房間裏的虎鯨》和《我房間裏的鯊魚》。這是正反兩面都能看到的作品，本來是放在我房間的水族館裏展示的。可見漆畫的耐久性強。” 作為神父和畫家的他講述了對人類的熱愛。 “尊重生命，關愛人類是我作品中一貫體現的主題。為了傳達這樣的愛，畫畫現在也不再那麽熱愛，而是想讓人們看到。”

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