像鳥兒一樣自由 無法馴服的愛情—《卡門》. October. 21, 2019 07:33. by 柳允鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. “卡門是太陽的歌劇，它能驅散潮濕和憂郁。富饒，精密，建築上完美。”(弗雷德裏希•尼采) 讓曾經沈溺於瓦格納而無法自拔的哲學家回頭的比才的歌劇《卡門》被薩拉薩特改編成小提琴曲《卡門幻想曲》，連弦樂愛好者都為之傾倒，是一部讓歌劇新人第一次見到它的瞬間就陷入其中的作品。2015年榮獲首爾藝術殿堂藝術大獎，實力得到認可的索爾歌劇團(團長李素英)將把法國音樂劇的代名詞“卡門”搬上藝術殿堂歌劇院的舞臺。 這部歌劇講述了“蛇蠍美人”的代名詞吉普賽女郎卡門和英俊天真的副士官唐-豪塞之間的致命愛情，西班牙安達盧西亞的華麗旋律將觀眾帶入地中海的陽光中。在全歐洲的歌劇院中，一直被認可為天才舞臺設計師的雅科莫•安德裏科，將以安達盧西亞特有的白色粉壁裝飾舞臺。導演則由2016年在意大利南部卡塔尼亞的古代劇場將貝利尼的《諾爾瑪》全部售罄的詹多梅尼科•巴卡裏擔任。 背景是19世紀初的塞維利亞。與家鄉姑娘米卡埃拉談婚論嫁的副士官唐-豪塞被煙廠女工卡門迷住，犯錯離開軍隊，混入土匪群中。 然而，唱著“愛情像小鳥一樣自由，無法馴服”的卡門的內心，很快就對唐-豪塞產生了厭倦....... 吉普賽女郎卡門一角將由，以米蘭斯卡拉劇院為首，在全世界範圍內展示現役最優秀的“卡門”的朱塞菲娜•費恩蒂和國內頂尖女高音歌唱家秋熙明(音)聯袂出演。純真男唐-豪塞一角由通過2015年在全歐洲電影院上映的《卡門》實況影像，演唱實力和演技同時得到認可的贊卡爾洛•薩爾貝，和在維羅納露天歌劇等獲得好評的達裏奧•維埃特裏共同出演。唐-豪塞的故鄉戀人米卡埃拉由女高音金恩熙、黃真雅負責，憑借《鬥牛士之歌》成為第二幕“搶鏡頭者(scene stealer)”的鬥牛士艾斯卡米裏奧將由男中音埃利亞巴比安和禹柱浩出演。 《卡門》不僅在聽覺上，在視覺上也要通過華麗的西班牙舞曲吸引觀眾。從古巴返銷國內的《哈巴內拉舞曲》、充滿幹燥空氣的《塞吉迪亞舞曲》、展示鬥牛士立場的《快速二拍子雙步舞曲》等西班牙舞蹈，將由在西班牙卡斯蒂利亞-拉曼恰大學獲得碩士學位的開放劇院代表李惠景擔任導演並負責編舞。 如今在歌劇唱片界與安東尼奧•帕帕諾分庭抗禮的大師阿爾貝托•貝羅內西將擔任指揮。他目前正擔任博洛尼亞科穆納萊劇院藝術總監和普契尼藝術節代表。他曾發行德意誌留聲機公司(DG)雷布洛•普契尼《埃德加》、喬爾達諾《費多拉》、馬斯卡尼《朋友弗裏茨》等歌劇全曲專輯。另外，Prime Philharmonic Orchestra和Winner歌劇合唱團將出演。 11月16日晚7時，17日下午5時。3萬~25萬韓元。

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