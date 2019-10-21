美國要求“支付更多分攤額”，不應超越韓美協定壓榨韓國. October. 21, 2019 07:33. . 在韓美有關駐韓美軍防衛費分攤額的磋商即將於23日至24日在夏威夷舉行前夕，美國國務院日前表示，韓國必須更加公平地分攤相關費用。國務院18日發布報道資料稱，“唐納德·特朗普總統此前已明確表示，韓國在公平的分攤上可以有更多貢獻，必須有更多貢獻”，提出了上述主張。在正式的分攤額磋商前夕，美國表明了大幅提高分攤額的方針，公開向韓國施壓。 美國壹直通過各種途徑，向韓國索要比目前金額高出5倍以上的50億美元（約合6萬億韓元）。據悉，尤其是賬單上添加了韓美聯合軍演和展開戰略資產的費用——“準備態勢費”，以及美國人軍務員和支援美軍家人的費用。這壹數字甚至高出了美國國防部3月公開的駐韓美軍駐紮費用總額44億美元（約合5萬億韓元）。這不是“公平的分攤”，根本就是向韓國轉嫁所有費用的“全部負擔”。 關於駐韓美軍駐紮費用，根據《駐韓美軍地位協定》，由韓國設施和提供用地，發生的其余費用由美國承擔，作為此外的協定，雙方還簽署了防衛費分攤特別協定（SMA），韓國提供部分支持。而這也是指駐韓美軍裏韓國勞工的工資、美軍基地內的建設費用和軍需支援費用等3個項目。展開戰略資產的費用和美軍的人工費等，根本就是超出韓美同盟協定界限的無理要求。因此才會出現駐韓美軍不是盟軍，而要成為雇傭兵嗎的說法。 當然，美國方面這樣過分的要求是有原因的。很大程度上，他們明知這是總統想要追加收取駐軍費用全額的算計法而出現的不合理的額度，但又拗不過總統的固執，只能這樣向韓方提出要求。美國駐韓大使哈裏·哈裏斯也表示：“壹旦開始磋商，最後會在中間階段的某個地方達成折中方案。”但是，就算是他所說的“中間”，對於韓國來說也是巨大的負擔。美國表現出似乎根本沒有把韓國放在眼裏、首先要壓榨韓國的態度，是絕不可取的。 本來就韓美同盟的未來，現在就有很多人擔心。不僅是韓美圍繞朝核談判是同床異夢，還有戰時作戰指揮權的移交之後的指揮體系和關於《韓日軍事情報保護協定》到期，也產生了矛盾。如果連同駐韓美軍也因為錢而爭吵不休，同盟的價值勢必出現動搖。同盟關系中，雖然有實力的差距，但根本是基於共同利益的平等關系。要合理地磋商，而不是讓人覺得是在仗勢欺人。

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