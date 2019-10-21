足跡. October. 21, 2019 07:33. . “就算是行走在白雪覆蓋的原野上時，也不要因為沒有路而胡亂行走。現在我行走留下的足跡，會成為將來人們走的路。”——西山大師 我的娘家母親還健在，她是壹名年近九旬的元老級兒科醫生，也是前輩女醫生。她失去丈夫後長時間壹個人獨處，我對她的寂寞感到歉疚，經常問候她。每當這種時候，總會聽到她說，因為總在學習和熟悉新東西，沒有時間無聊。那壹瞬間，總是讓懶惰的孩子感到尷尬。 高中三年級時，女兒因準備考試而吃力，母親在女兒身邊親手寫毛筆字，壹起熬到深夜。雖然只是徹夜陪在身邊，但看到母親那種壹絲不茍、始終如壹的樣子，我也產生了“我最終也能挺過去的”自信。比任何嘮叨都要動人的，是勤勞的父母做出的榜樣。這種子女教育方式是多麽艱苦、但同時又是多麽正確，我現在教育著自己的孩子才體會到。 老母親因為女兒而開始寫書法，幾年前入選為國家級作家，多次在比賽中獲獎。通過令人驕傲的母親形象，而不是懶惰、有依賴性的老年人，我再次學到了，以持續的好奇心開始新的學習、自立經營的健康人生，是多麽美好的東西。 上面的文字是母親最近正在練習的西山大師的語錄。從中可以看出，西山大師身為禪僧，在國家陷入千鈞壹發的危機時，以僧兵領袖的身份站出來的正直精神。母親教會了我，總是以率先垂範、給他人做出榜樣的正確人生價值。今年秋天，我要頭前帶路，陪她去走走絢麗的楓葉路。

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