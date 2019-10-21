5G版Galaxy Fold 21日起轉為普通銷售. October. 21, 2019 07:32. by 柳根亨 noel@donga.com. 曾引發“缺貨現象”的三星電子的“Galaxy Fold 5G”(照片)將從21日開始轉為普通銷售。上月6日在韓國上市的Galaxy Pold此前只能通過事先預約購買，但從21日開始在三星電子網站、全國三星數碼廣場、移動商店、移動通信公司賣場等也可以購買。 Galaxy Fold有波斯菊黑色和太空銀兩種配色。這款手機將以移動通信公司模式和自給制模式上市，價格為239.8萬韓元。到目前為止，在韓國、美國、英國、法國、德國、西班牙、瑞士、挪威、俄羅斯、新加坡、泰國、南非、沙特阿拉伯、墨西哥等21個國家及地區上市。 Galaxy Fold作為三星電子的首款折疊式手機，雖然此前受到各種爭議，但一直備受國內外期待，甚至出現了缺貨現象。第1、2輪預售將在10到15分鐘內結束了，第3輪預售量也在不到一天的時間裏物量被消磨殆盡了。據智能手機業界推測，Galaxy Fold前三輪預售期間共售出約3萬部。 Galaxy Fold的人氣要素有可以“折疊展開”的折疊式顯示屏、多任務處理等軟件的高完成度、強化的耐久性等。例如，美國的信息技術(IT)媒體Cnet還展開了利用“Foldbot”進行無限反復折疊並展開Galaxy Fold的耐久性實驗。Foldbot經過12萬次左右的反復折疊展開後畫面開始出現異常，但美國媒體評價稱，“在這種毫不留情的評價中堅持了12萬次，令人驚訝。” 三星電子計劃在全球少量銷售旗下首款折疊式手機Galaxy Fold，出貨量在100萬部左右。

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