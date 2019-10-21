日本國會議員给“向海洋排放核汙水”加温. October. 21, 2019 07:32. by 常駐東京記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本前環境相原田義昭（現任自民黨國會議員，照片）在談到福島核電站汙染水向海洋排放壹事表示，“這是我懷著作為政治家的責任所說的。”日本政府的正式立場是“現在還沒有決定”，但原田的話引發了日本政府已決定向海洋排放核汙水的懷疑。 原田17日在東京第二眾議員會館接受《東亞日報》的采訪時強調：“福島核電站核電站經處理的廢水（經過ALPS凈化處理的的汙水）向海洋排放，是懷著作為國務大臣、國會代表、政治家的責任所說的。”他在身為環境相的最後壹天、上個月10日首次提出了“向海洋排放核汙水”，時任政府發言人、日本內閣官房長官菅義偉稱這是“（原田的）個人意見”，劃清了界限。但原田說，“（這是我）擔任環境相1年期間持續與專家見面進行討論並得出的結論”，明確表示並不是個人意見。 對於向海洋排放，原田說：“原子能管制委員會委員長更田豐誌多次說過，‘出於科學標準，向海洋排放完全沒有問題’。因為最厲害的管制機構都說‘沒問題’，我對此是相信的。”但是，對於“是否曾經和安倍晉三首相協調過意見？”的問題，他回答：“沒有。”他說：“主管部門經濟產業省將作出最終決定。如果最終決定是向海洋排放，我認為，國家必須補償福島漁民（因汙水排放傳聞）所受的損失。”

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