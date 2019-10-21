李洛淵為出席天皇登基儀式、與安倍晉三舉行會談訪問日本. October. 21, 2019 07:32. by 韓相俊記者、常駐東京記者 朴亨俊 alwaysj@donga.com,. 韓國國務總理李洛淵為出席天皇登基儀式和與日本首相安倍晉三舉行會面，22日起對日本進行為期三天兩夜的訪問。這是自韓日矛盾7月正式爆發以來韓國派出的最高級別的特使，引發了人們對韓日兩國在11月舉行首腦會談可能性的謹慎期待。李洛淵總理計劃於22日出席天皇登基儀式，並於24日與日本首相安倍晉三見面。 日本《讀賣新聞》報道稱，韓國政府正在研究下個月舉行韓日首腦會談的方案。該報認為，11月初在泰國舉行的“東盟10+3（韓中日）”首腦會議和11月中旬在智利舉行的亞太經合組織（APEC）領導人會議期間，韓日兩國領導人有舉行會晤的可能性。由於《韓日軍事情報保護協定》將於下個月23日到期，兩位領導人如要出面尋求解決方法，需要在這之前行動起來。 對此，青瓦臺表示，“要看李洛淵總理和安倍首相的會談結果”，慎重地流露出期待。壹名相關人士表示“如果日本沒有解決出口限制等的動向，兩國首腦的會晤並不容易”，“相反，如果雙方找到契合點，因為兩國距很近，首腦會談可以在任何地方都舉行。”對此，正在美國訪問的韓國經濟副總理兼企劃財政部部長洪楠基19日（當地時間）會見記者時表示：“李總理與安倍首相的會面也許能夠成為重要的動力”，“我認為，韓日之間應在年內了結這壹問題，消除不確定性。”

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