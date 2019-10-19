出現解凍跡象的韓日關系，要像碰觸“玻璃器皿”壹樣，不應錯過機會. October. 19, 2019 07:31. . 韓國政府決定由國務總理李洛淵參加22日日本天皇德仁的登基儀式，韓日關系也難得出現了解凍氣氛。文在寅總統將通過李洛淵總理向日本首相安倍晉三發去包含改善兩國關系意誌的親筆信。李洛淵總理表示，將通過與安倍舉行會談，起到為年內舉行韓日首腦會談營造氛圍的“跳板”作用。 安倍首相也在16日的參議院預算委員會上就韓日關系表示，“不能總是斷掉對話”，“韓國是重要的鄰國”等，以近來少有的柔和態度表現出對話的姿態。 文在寅總統寫給安倍首相的第壹封親筆信具有希望恢復中斷的對話的信號意義。要想解決冰凍的韓日關系，“恢復首腦間的信賴”非常重要，從這壹點來看，舉行韓日首腦會談迫在眉睫。兩國首腦自去年9月舉行聯合國大會時會面以來，已壹年多沒有舉行會談。到年末為止，預計有“東盟+3”（韓中日）峰會（泰國，10月31日∼11月4日）、亞太經合組織（APEC）峰會（智利，11月16∼17日）、韓中日峰會（中國，12月末）等多邊外交日程，只要下定決心，兩國首腦就能利用這些機會面對面坐下來。 韓日之間自去年10月大法院做出強制征用判決後，矛盾從外交擴大到經濟、安保領域，並不斷升級，而且對解決方法的認識差距仍然很大。但是，如果通過首腦間的會面，確認有解決問題的意誌，並建立信賴關系，那麽以後將可以打開通過事務級外交尋找解決方案的途徑。首先，日本可以先撤回出口限制措施，韓國再討論終止《軍事情報保護協定》的決定。剛好本月31日，韓日議員聯盟總會在東京舉行，國會議長文喜相將於下個月4日訪問日本出席二十國集團（G20）國會議長會議，兩國間有著多種外交渠道。 韓日兩國此前壹直將關系惡化的責任推給對方國家，只展開了“責怪妳”的攻防戰。但是現在沒有多少時間了。下個月22日，《韓日情報保護協定》將到期結束，年內根據強制征用判決將啟動強制出售日本企業國內資產的程序。至少在今年內，鄰國首腦要擺脫壹年多沒有舉行會談的非正常狀態。希望就像李洛淵總理所說的那樣，像碰觸“玻璃器皿”壹樣小心處理韓日關系，並迅速取得切實的成果。

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