中國出現27年來最低增長率，停滯陰影漸濃. October. 19, 2019 07:29. by 尹完準, 李建赫 zeitung@donga.com,gun@donga.com. 中國第三季度（7月至9月）的經濟增長率僅為6.0%，為27年來的最低值。有分析認為，隨著韓國企業出口和直接投資最多的中國市場萎縮，韓國經濟的增長基礎正在動搖。 中國國家統計局18日表示：“第三季度國內生產總值（GDP）為24.6865萬億元（約4119萬億韓元），比去年同期增長6.0%。”這壹增長率是自1992年開始統計季度增長率以來的最低值，比當初的市場預期下降了0.1個百分點。中國自2015年第二季度出現7.0%的增長勢頭後，4年來壹直停留在6%多，但現在接近了跌破6%。從去年第壹季度開始，季度增長率每次都呈下降趨勢，因此很多人預測第四季度增長率有可能下降到不到6%。 第三季度中國經濟增長率低於市場預期，原因是中美貿易糾紛和非洲豬瘟導致出口和內需基礎同時減弱。受中美貿易矛盾影響，中國9月份出口同比下降3.2%。顯示制造業活力的生產價格指數（PPI）在今年7月至9月連續3個月減少，甚至產生了通貨緊縮的擔心。再加上非洲豬瘟，上個月豬肉價格上漲了70%，上個月消費者物價上升了3%。受此影響，隨著消費減少，產生了降低增長率的效果。英國《金融時報》報道說：“地方政府通過道路、橋梁等基礎設施建設，實現了增長目標，但這樣的事業也日漸枯竭。” 不少人擔心，隨著中國經濟陷入低迷，在制造業和金融領域與中國密切相關的韓國經濟將受到打擊。韓國經濟研究院等民間研究所認為，如果中國經濟增長率下降1個百分點，韓國經濟增長率將下降0.5個百分點。現代經濟研究院經濟研究室室長朱元（音譯）表示：“隨著世界經濟長期低迷，中國政府的各種扶持政策也未能奏效，經濟增長放緩現象可能會持續到明年，韓國經濟可能會受到負面影響。”

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